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襲臀女大生還做這事！前成大航太印度籍研究員判刑 搶先離境

印度籍前成大航太研究員沙達犯下襲臀、偷車，台南地院簡易庭底判處拘役80天，但他已找到其他國家工作離境。（資料照）

印度籍前成大航太研究員沙達犯下襲臀、偷車，台南地院簡易庭底判處拘役80天，但他已找到其他國家工作離境。（資料照）

2024/04/06 21:10

〔記者王捷／台南報導〕印度籍成大航太研究員沙達去年10月騎著腳踏車，在路邊隨機找成功大學女學生下手襲臀，對方男友在身邊他也不怕，隔兩天又去偷了成大學生的腳踏車。他被警方逮到時，以語言不通、要請律師處理等藉口，說要保持緘默，直到審理時才坦承犯案，台南地院簡易庭上個月底判他拘役80天，但據了解，他已辭去工作離境。

46歲的沙達博士畢業，2021年間曾犯下毀損罪判緩刑。去年10月間，他騎腳踏車看到路邊的成大女學生，下手摸了對方臀部，接著闖紅燈離開。女學生驚恐報案，警方循線找到沙達，請來通譯協助製作筆錄。

即使警方調到監視器畫面，證明沙達出手性騷女學生，他仍表達要請律師處理，未回答關鍵問題，也不說明犯案動機。

性騷案發生幾天後，沙達又去偷了成大學生的腳踏車，警方一樣調到監視器畫面，問他是不是去了腳踏車？沙達沒有回答，在審理時還指稱警方強迫他做筆錄，且當他詢問是否能保持沉默時，警方一直要他講話。

沙達直到審理程序才坦承犯案，聲稱願意跟女學生道歉，但雙方沒有和解，加上這不是沙達第一次犯案，南院簡易庭以竊盜、性騷兩罪合併判處拘役80天。對於成大是否繼續聘用沙達？成大沒有回應，但據了解，沙達已經找到其他國家的工作並離境。

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