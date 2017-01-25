中國香菇冒充台灣菇獲利上千萬 倉庫管領人交保

2017-01-25 10:15

〔記者王定傳／新北報導〕農曆春節在即，有業者為暴利，將未經准許輸入的中國乾香菇，以「化整為零」方式，循小三通夾帶入境，冒充台灣、日、韓高檔香菇販售，不法獲利粗估上千萬；新北地檢署昨指揮調查局北機站等單位，前往北市迪化街、新北市等地倉庫搜索，查獲近2000公斤中國香菇，依違反懲治走私條例、刑法詐欺罪，約談葉姓貨倉庫管領人等共8人說明，今訊後將葉男以20萬交保。

其餘兩名莊姓、陳姓貨倉庫管領人分別獲得20至30萬不等交保，一家食品行黃姓負責人20萬元交保；許姓、黃姓收香菇車手各獲5萬元交保。

依規定，小三通旅客只能攜帶1公斤中國香菇入境，且只能自用；從金門帶到台灣的香菇則為每人1.2公斤。

檢調調查，中國香菇市價每公斤約400至500元，與國產香菇每公斤1000元到1800元有3至4倍價差，加上國產乾香菇有限，無法滿足市場需求，葉男等走私集團長期在中國採購大量香菇，看上此一商機，由集團成員在廈門或泉州，招攬準備透過「小三通」到金門旅遊的團體或個人旅客。

檢調指出，集團以每包300元至500元不等代價，委託旅客從金門入境後轉乘國內航線時，把香菇帶入台灣本島，由走私集團派駐機場的收貨人員聯繫取貨，集中運往倉庫，分批銷往各地傳統市場及南北貨業者，預計不法獲利逾千萬元。

檢方昨指揮北機站、海巡署北部地區巡防局宜蘭機動查緝隊，會同財政部政風處、關務署基隆關機動巡查隊，前往北市迪化街乾貨行、民族東路、延平北路、新北市板橋區萬板路及滿平街等處，對囤貨倉庫及迪化街乾貨行等處進行搜索及市面查緝。