嫌帶「假」槍投案 警不動聲色追出制式手槍

2017-01-19 16:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有殺人、毒品等前科的周嫌（41歲）去年11月開槍打傷李姓男子，北港分局獲報追查，周嫌自知難逃法網在律師陪同下帶一把改造手槍投案，員警發現與被害人身上取出彈頭不符，不動聲色進一步偵辦，警方昨天帶著周嫌起出犯案用的制式比利時白朗寧手槍。

北港分局去年11月27日接獲報案，指水林鄉一處民宅疑發生槍擊案，有人受傷送醫，員警偵辦傷者李男到案發處找蔡姓友人，期間周嫌與黃姓友人、綽號阿堯男子到蔡男家中喬事情，周嫌與阿堯發生口角，突然拿出預藏手槍朝房間開槍。

警方鑑識發現，子彈打中房間地板後，流彈不慎擊中當時躺在屋內床上休息李男的腿部，擔心送醫被警察發現，友人替李男敷藥止血，李男痛到受不了，友人開車將他送醫急救。

警方調查鎖定周嫌犯案，9天後周嫌在律師陪同下，帶著一把改造手槍投案，員警根據取出子彈痕跡，一眼即發現犯案用是另一把槍，擔心打草驚蛇，員警進一步把彈頭、手槍送鑑定，確定不符合。

昨天借提周嫌，他聽到員警說槍、彈頭不合，坦承犯案是另一把制式手槍，隨即帶著警方到北港郊區一棵大樹底下挖出一把制式手槍，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。