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嫌帶「假」槍投案 警不動聲色追出制式手槍

2017-01-19  16:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有殺人、毒品等前科的周嫌（41歲）去年11月開槍打傷李姓男子，北港分局獲報追查，周嫌自知難逃法網在律師陪同下帶一把改造手槍投案，員警發現與被害人身上取出彈頭不符，不動聲色進一步偵辦，警方昨天帶著周嫌起出犯案用的制式比利時白朗寧手槍。

北港分局去年11月27日接獲報案，指水林鄉一處民宅疑發生槍擊案，有人受傷送醫，員警偵辦傷者李男到案發處找蔡姓友人，期間周嫌與黃姓友人、綽號阿堯男子到蔡男家中喬事情，周嫌與阿堯發生口角，突然拿出預藏手槍朝房間開槍。

警方鑑識發現，子彈打中房間地板後，流彈不慎擊中當時躺在屋內床上休息李男的腿部，擔心送醫被警察發現，友人替李男敷藥止血，李男痛到受不了，友人開車將他送醫急救。

警方調查鎖定周嫌犯案，9天後周嫌在律師陪同下，帶著一把改造手槍投案，員警根據取出子彈痕跡，一眼即發現犯案用是另一把槍，擔心打草驚蛇，員警進一步把彈頭、手槍送鑑定，確定不符合。

昨天借提周嫌，他聽到員警說槍、彈頭不合，坦承犯案是另一把制式手槍，隨即帶著警方到北港郊區一棵大樹底下挖出一把制式手槍，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

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  • 北港警方昨天借提周嫌到北港郊區一塊空地大樹下挖出犯案用制式手槍。（記者黃淑莉翻攝）

    北港警方昨天借提周嫌到北港郊區一塊空地大樹下挖出犯案用制式手槍。（記者黃淑莉翻攝）

  • 制式比利時白朗寧手槍。（記者黃淑莉翻攝）

    制式比利時白朗寧手槍。（記者黃淑莉翻攝）

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