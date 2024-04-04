花蓮強震》截至今晚22:03 主震+有感餘震已達412起

氣象署地震測報中心統計，截至晚間10點03分，主震加上有感餘震已達412起。（氣象署提供、本報合成）

2024/04/04 22:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東部海域昨（3）日上午7時58分發生7.2強震，全台有感且後續餘震不斷，民眾紛紛感受「搖到頭暈」。氣象署地震測報中心統計，截至今（4）日晚間10點03分，主震加上餘震已達412起，以規模3至4之間243起最多，其次為規模4至5有150起；規模6以上仍維持3起。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，403花蓮地震規模7.2，能量非常大，而能量不會因一次地震就釋放掉，後面陸陸續續還會發生餘震，昨上午7點58分主震，到今日晚上10點03分止，餘震發生411次，屬於正常現象，也是好的現象，代表能量正在慢慢釋放，有感餘震也逐漸穩定減少。

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根據氣象署地震測報中心統計數據分析，已發生的411起餘震中，規模6以上有2次；規模5至6，則共有16次、規模4至5則有150次；規模3至4，總計243次。這412起地震中，顯著有感的有106起，其餘306起為小區域地震。

吳健富提醒，台灣東部是板塊運動活躍的區域，在其他地方也曾有規模較大地震發生過的紀錄，雖然昨天規模7.2的地震能量大部分已經釋放掉，但還是提醒民眾不應該因餘震減緩而掉以輕心，還是要做好防震準備。

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