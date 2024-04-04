為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮強震》截至今晚22:03 主震+有感餘震已達412起

氣象署地震測報中心統計，截至晚間10點03分，主震加上有感餘震已達412起。（氣象署提供、本報合成）

氣象署地震測報中心統計，截至晚間10點03分，主震加上有感餘震已達412起。（氣象署提供、本報合成）

2024/04/04 22:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣東部海域昨（3）日上午7時58分發生7.2強震，全台有感且後續餘震不斷，民眾紛紛感受「搖到頭暈」。氣象署地震測報中心統計，截至今（4）日晚間10點03分，主震加上餘震已達412起，以規模3至4之間243起最多，其次為規模4至5有150起；規模6以上仍維持3起。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，403花蓮地震規模7.2，能量非常大，而能量不會因一次地震就釋放掉，後面陸陸續續還會發生餘震，昨上午7點58分主震，到今日晚上10點03分止，餘震發生411次，屬於正常現象，也是好的現象，代表能量正在慢慢釋放，有感餘震也逐漸穩定減少。

根據氣象署地震測報中心統計數據分析，已發生的411起餘震中，規模6以上有2次；規模5至6，則共有16次、規模4至5則有150次；規模3至4，總計243次。這412起地震中，顯著有感的有106起，其餘306起為小區域地震。

吳健富提醒，台灣東部是板塊運動活躍的區域，在其他地方也曾有規模較大地震發生過的紀錄，雖然昨天規模7.2的地震能量大部分已經釋放掉，但還是提醒民眾不應該因餘震減緩而掉以輕心，還是要做好防震準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由爆新聞》國際怎麼看台灣強震？「這細節」讓他們狂讚！
2024/04/04 20:30

自由爆新聞》國際怎麼看台灣強震？「這細節」讓他們狂讚！
柯粉醫師稱倒塌大樓共通處 鄭運鵬：民眾黨喜歡用時事趁火打劫
2024/04/04 16:23

柯粉醫師稱倒塌大樓共通處 鄭運鵬：民眾黨喜歡用時事趁火打劫

京站閃耀吧女王！滿千就送百還抽長榮機票！
花蓮強震》日本NHK示警：台灣震後社群網站「假消息氾濫」
2024/04/04 18:30

花蓮強震》日本NHK示警：台灣震後社群網站「假消息氾濫」
花蓮強震》僅1天湧8683萬日圓捐款！ 3.2萬日本人：輪我們報恩了
2024/04/04 21:38

花蓮強震》僅1天湧8683萬日圓捐款！ 3.2萬日本人：輪我們報恩了

聯邦銀行 兒童公益繪畫比賽開跑！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播