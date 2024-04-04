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花蓮強震》蘇花公路下清水橋震垮 一旁日治舊橋無恙⋯⋯網熱議耐用度

蘇花公路下清水橋被強震震垮，民眾從公路局救災空拍畫面中，發現一旁的日治舊橋仍屹立不搖。（翻攝網路）

蘇花公路下清水橋被強震震垮，民眾從公路局救災空拍畫面中，發現一旁的日治舊橋仍屹立不搖。（翻攝網路）

2024/04/04 23:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路長約25公尺的下清水橋，在這次花蓮強震中被震垮，整座橋面落到谷底，有民眾發現，下清水橋旁邊有一座日治時期的舊橋仍屹立不搖，留言說：「有沒有舊橋比新橋還耐用的八卦？」、「日本工藝耐用？」，不過也有網友認為，橋樑的位置跟長度都不一樣，不能相比。

行政院長陳建仁今天前往崇德地區關心災害搶修進度，公路局東區養護工程分局簡報指出，昨天地震後下清水橋整個落橋，造成交通阻斷，先利用靠山側道的舊橋開出便道，預計使用鋼樑加固後，初期先供小型車通行，希望在6日晚間6點完成搶通，但受限路輻跟承重，預計5月中提升強度，增設貨櫃便橋供大型車通行。

有網友在公路局的勘災空拍畫面中發現，這次被震垮的下清水橋旁邊的古橋竟然還在，網友寫說，「2024年的今天，我們需要利用到近百年前的設施⋯⋯」，許多網友紛紛留言覺得日治時期古橋竟然沒被震垮，覺得日本人蓋的建物，都比國民黨時期蓋的堅固，不過也有網友認為，舊橋比較靠內陸加上跨距較小，加上使用期也比較短，認為日本人過去蓋的建設，也是有在地震中倒過的，不能這樣比較。

而有網友分享兩座橋的資訊，指出靠山內側的日治古橋是蘇花公路一代橋，推測原先可能是建於1930年代的蘇花臨海道路，由於路幅狹小，因此1970年代重建二代橋，亦即這次垮掉的下清水橋，落成於1972年，屬於RC混凝土橋，長25公尺，淨寬7.5公尺，已經使用超過50年，可能是因為位置剛好被大量落石擊中才斷橋。

有網友貼出當年下清水橋落成時與舊橋的對照圖。（翻攝臉書公路邦）

有網友貼出當年下清水橋落成時與舊橋的對照圖。（翻攝臉書公路邦）

蘇花公路158.6公里處、長約25公尺的下清水橋被震垮。（翻攝網路）

蘇花公路158.6公里處、長約25公尺的下清水橋被震垮。（翻攝網路）

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