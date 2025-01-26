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晴時多雲

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    週一轉乾冷！北、東低溫破10度 境外污染物影響空品

    週一北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    週一北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。（資料照）

    2025/01/26 20:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（27日）白天起乾冷空氣南下，中部以北、東北部及東部地區，將有10度以下低溫，其他地區11至13度。而東北風挾帶境外污染物，將影響台灣及離島空氣品質。

    中央氣象署指出，今晚至明晨，基隆北海岸及北部山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明天白天起乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，除花東地區有局部短暫雨之外，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲的天氣，其他地區為多雲到晴。

    溫度方面，清晨寒流南下，各地氣溫明顯下降，明日白天受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部及東部地區將有10度以下低溫，台灣其他地區11至13度，高溫方面，北部及東北部僅13至14度，其他地區16至18度，離島的澎湖全天12至14度，金門9至15度，馬祖8至10度。

    天氣風險公司表示，週一全台受寒流影響，北部及東部白天高溫僅約11至12度，低溫下探7至8度；中南部高溫約15至19度，低溫降至8至11度。隨乾空氣逐漸移入，白天北部及東部降雨將逐漸減緩，晚間天氣轉為晴時多雲，而中南部更為晴朗。預測本波寒流將持續影響至大年初一（29日），乾冷空氣環境將導致夜間及清晨輻射冷卻效應增強，低溫更加明顯，各地平地有10度以下低溫的可能。

    紫外線指數部分，週一基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週一寒流南下，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度需視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週一白天中部以北、東地區有10度以下低溫，其他地區11至13度。（擷取自中央氣象署網站）

    週一白天中部以北、東地區有10度以下低溫，其他地區11至13度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週一北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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