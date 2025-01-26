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    台南楠西震不停！疑有非災民搜刮愛心物資 遭批「趁火打劫」

    楠西收容中心設在綠柏園，截至下午，已安置102人。（記者吳俊鋒攝）

    楠西收容中心設在綠柏園，截至下午，已安置102人。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/26 20:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔本月21日發生芮氏規模6.4的地震後，緊鄰的台南楠西迄今餘震不斷，建築物毀損嚴重，家園仍待復建，各界愛心物資持續湧入，卻被質疑非災區的人也去領取，且伺機搜刮，有的甚至遮掉車號，「拿了就跑」，在網路掀起議論，遭批「趁火打劫」。

    0121地震後，外援不間斷，根據市府資料，捐贈的社團與個人，已數以百計，令鄉親們相當感動，但連日來，也出現疑似生面孔，假冒災民領取愛心物資的爭議，引起網友撻伐。

    目前在楠西的公益發放，有的領取時不必登記，有慈善團體就呼籲，全力募集的物資，都是提供給真正的受災戶，希望大家秉持同理心，留給需要的人。

    由於楠西震不停，收容人數持續增加，市府與公所目前都將災民安置於「綠柏園」觀光工廠，資源集中，照顧也可以周延。

    市府秘書長方進呈今天視察綠柏園，截至下午，該處室內架設的隔屏已安置102人，由於餘震頻仍，戶外有遮蔭的地方，將先再增加24頂帳棚，提升收容量能。

    也因為餘震不斷，今天早上甚至來到芮氏規模5.7，民眾擔心房屋毀壞的情況更嚴重，災損可能從黃單轉紅單，區長何榮長指出，若有疑問，或申請複查，都會再進行第2階段評估。

    市府社會局長盧禹璁說，後續會為綠柏園做預防性擴充量能，希望可收容到150至180人，該中心的任務預計3至4週，待災民心情穩定，將輔導依親或租房，同步進行重建家園。

    盧禹璁提到，年關已到，除夕會在收容中心安排圍爐宴，寒冬送暖，屆時市長黃偉哲也將一起參與，全力關懷受災戶。

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