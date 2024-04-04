財神爺再等等！4/4 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/04/04 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月4日開獎的第113000082期今彩539頭獎、第113000028期威力彩頭獎均摃龜。

第113000028期威力彩中獎號碼為「第一區：03、14、17、22、24、33。第二區：01」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共206注中獎，每注可得4000元；陸獎共1406注中獎，每注可得800元；柒獎共2423注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3234注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9137注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9048注中獎，每注可得100元。

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第113000082期今彩539中獎號碼為「08、14、22、27、35」，頭獎摃龜；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共5993注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬0459注中獎，每注可得50元。

第113000082期39樂合彩中獎號碼為「08、14、22、27、35」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共285注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8512注中獎，每注可得1125元。

第113000082期3星彩中獎號碼為「344」，壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第113000082期4星彩中獎號碼為「9400」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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