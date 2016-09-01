不滿女友提分手 莽男引爆瓦斯灼傷自己

2016-09-01 11:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子不滿同居女友提分手，引爆社區大樓天然瓦斯；猛烈火擊，把自己燒傷，全身燒燙傷面積達45％。基隆地院審結，依故意以煤氣炸毀住宅未遂罪，判他3年8月徒刑。

判決指出，許與呂姓女友從民國100年起，同居在許男住處，2 人並育有1子。

呂女去年5月間，向許男提出分手要求；4個月後，許男某日晚上8時許，突然把住處廚房內連接瓦斯爐連接天然氣管線的金屬固定環，以螺絲起子拆下，等瓦斯充滿房間後，以不詳方式引爆。

判決指出，強烈的氣爆與火勢，將許男燒傷，致許受有全身受有45％灼傷。

法院審酌，許僅因感情糾紛，想尋短，竟罔顧他人性命，但許引爆瓦斯未使住宅喪失效用，且未傷及他人，依許以故意炸毀住宅未遂罪，判許3年8月徒刑。