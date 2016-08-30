海巡署攔獲中國雲南紅茶

雲南滇紅茶私貨。（記者黃旭磊翻攝）

2016-08-30 14:49

［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署第五岸巡總隊於高雄港17號高金碼頭，攔獲中國雲南紅茶、滇紅功夫茶約32公斤，茶葉藏匿於二手衣物下方。

第五岸巡總隊副總隊長劉政得今天表示，昨天（29日）上午發現私貨藏匿於金門運回高雄貨櫃，「寄件人寫得模糊不清，托運單據標示禮品，打開卻是二手衣」，拆櫃後等貨主出現，無奈貨主聽到風聲已逃逸，至於收件地址也是假的。

隊員於箱底查獲滇江地區生產滇紅茶、雲南紅茶及滇紅功夫茶共3箱，計有256包。

劉政得表示，中國貨物未經許可不得經過小三通或港口進口，至於中國茶葉近年檢驗樣本發現有農藥殘留，甚至混合多種農藥，消費者若不慎飲用可能危害健康，全案依違反「試辦金門、馬祖、澎湖與大陸地區通航實施辦法」相關規定查扣，並擴大偵辦。