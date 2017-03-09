李元簇辭世》蔡總統致哀 指示府內協助治喪
李登輝不捨 交代基金會幫忙家屬
〔記者鍾麗華、蘇芳禾、鄭鴻達、許展溢、施曉光、林良昇／綜合報導〕前副總統李元簇辭世，總統府發言人林鶴明表示，總統蔡英文得知後感到相當不捨，除向李前副總統家人致上她的哀思外，也指示府內相關單位全力協助家屬辦理後續治喪事宜。
李登輝基金會秘書長王燕軍轉述，李前總統聽到這個消息後，很不捨說「這也沒法度，有年紀了，這是主的決定」，也交代基金會去了解，李元簇家屬是否有需要幫忙的地方。
李登輝二○一二年下鄉之旅到苗栗時，曾前往李元簇家探視，王燕軍轉述，當年兩人聊起往事，都忍不住哽咽。李元簇當時說，很感念總統對他的信任和充分授權，李登輝當時授權他決定人事，憲政改革也有參與。
前總統馬英九辦公室指出，馬對此至感哀慟，但因目前人在國外，已指派前總統府副秘書長熊光華趕到苗栗慰問家屬，返國後也將親往致哀。
前副總統吳敦義受訪說，李元簇嚴守對憲法體制的尊重，退休後也沒有對過去從政期間的事情發表言論，像他這樣堅持的個性及對法界的貢獻，非常令人尊敬，讓人懷念。
前立法院長王金平受訪也表示，李元簇是「望之儼然，即之也溫」的長者，相當好客，也深諳「不在其位，不謀其政」的道理，退休後從來不隨便批評時政，是一名真正的人格者，可以做為許多退休政治人物的學習榜樣。
宋︰他是對國家貢獻最多的副總統
親民黨主席宋楚瑜則大讚李元簇是中華民國卅年來，最沒有聲音卻是對國家貢獻最多的副總統。
昨天親往李元簇住處致哀的宋楚瑜，回憶過去擔任國民黨秘書長時，與李共事的經驗說，大家都說李是一位沒有聲音的副總統，其實李很有耐心也很細心，總是跟各黨派的人士溝通。宋也拿出手機分享與李元簇合照，紅著眼眶說，李對台灣民主相當有貢獻，總是默默以不流血並分階段的方式進行重大改革，可說是功不可沒。
洪︰不願見國民黨淪落至此 就走了
國民黨主席洪秀柱昨在中常會對李辭世表達不捨，還說，也許李元簇不願意看到國民黨淪落到今天這個地步，就走了，如果國民黨可以表現好一點，也許李就可以「呷百二（台語）」。
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