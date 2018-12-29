開票當晚敗選感言宣布選總統？柯P僅承認有2份講稿

2018-12-29 11:59

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市新科議員李柏毅與媒體人尚毅夫昨於政論節目稱，在九合一大選開票當天，台北市長柯文哲因事前民調落後於國民黨參選人丁守中，當時準備2份講稿，假設落選就會宣布組織政黨、參選總統。對此，柯文哲今天上午駁斥，當時確實有準備2份講稿，但並沒有寫要組黨、選總統。

對於政論節目上的爆料內容。柯文哲回應稱，這更奇怪，他們當時是有準備2份講稿，但是，並裡面沒有這些東西啊，怎麼可能會在裡面寫那個。

媒體追問，是否為李伯毅亂講。柯文哲緩頰稱，有2份講稿是對的，但沒有寫要組黨、選總統，至於內容為何，當時（的講稿內容）看完到現在隔1個多月，已經忘掉了。

另一方面，柯文哲預定明年3月訪美。柯文哲坦承，當台北市長常會接見很多外國賓客，他確實有見過美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。

面對有人再建議，柯文哲被認為親中，訪美期間應向美國釋出善意的說法。柯文哲含糊其辭稱，不會啦，他是留美的，其實如果在專業書籍、醫學，念英文比中文還快，政治上也還好，他們這些留美派的，應該也是滿接近美國的價值體系。

至於目前中美關係緊張，屆時訪美會不會受到來自中國的壓力？柯文哲稱，不會啦，他們緊張是他們的事。

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