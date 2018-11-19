公開力挺謝文進 國民黨竹市軍系市議員段孝芳被停權1年

2018-11-19 14:32

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部今天依黃復興黨部新竹黃國新支黨考核紀律委員會決議，對黨部提名的新竹市東區市議員候選人段孝芳作出「停權1年」處分，原因是段孝芳以親筆署名方式，公開力挺非黨籍市長候選人，已違反國民黨相關規定，因此召開考紀委員會做出決議。

對此，爭取連任的市議員段孝芳則質疑為何偏偏只針對她，段孝芳受訪說，很多人不管是抬面下或抬面上都在做，為何只針對她做出此處分，她不是什麼A咖，只是秉持「還人情」的態度，強調做人應該有情有義，更對考紀委員會「未審先決」的態度不滿，質疑考紀委員會今天才召開，但黃國新黨部已在昨天就撤銷她被提名的推薦函，根本是「未審先決」。

段孝芳也強調，不應該只針對她，黨部應該針對所有人一視同仁，她也質疑日前黨籍提名的市長候選人公開為非黨籍的市議員候選人站台，為何黨部不處理，卻偏偏只針對她，讓人氣憤。

不過，段孝芳強調，她是忠貞的國民黨員，不會退黨，黨齡40年的她，在國民黨艱困時都沒離開，她只不過要還人情，考紀委員會就如此決議，讓人「情何以堪」，強調選舉只剩幾天了，會繼續堅持服務，做該做的事。

國民黨新竹市黨部提名的市議員候選人段孝芳因日前公開署名支持無黨籍市長候選人謝文進，不僅站台且公開力挺，經黨部蒐集各方資料後，日前已口頭告誡不要做出抵觸黨部的行為，因此考紀委員會今天召開後，一致做出「停權1年」的處分。

黃國新黨部考紀會也發出新聞稿指出，段孝芳議員親筆署名，公開支持非黨籍市長候選人，已違反「中國國民黨107年公職人員選舉黨員行為規範」第壹：應遵守事項之第3、第7、第8等項；第貳：違反黨紀之處理之第2、第5等項」，因此做出以上決議 。