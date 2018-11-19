不打夫人牌 陳學聖9旬父母、三姊妹全家動員助選

2018-11-19 00:18

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一選戰進入白熱化階段，不同於縣市首長選將紛紛打出「夫人牌」，國民黨桃園市長候選人陳學聖的妻子梁寒衣是禪學作家，幾乎從未在從政場合露面，這次市長選舉也不例外，不過，陳學聖高齡9旬父母則在3名女兒陪同下，全家出動一起為陳學聖加油打氣，也希望陳學聖能勇於挑戰、成功翻轉桃園。

排行老二的陳學聖，是家中獨子，他從媒體記者、台北市議員、立法委員，到桃園升格前任文化局長、國民黨桃園市黨部主委，如今參選桃園市長，鮮少在公開場合談論家人，家人也都低調幾乎未曾在公開場合露面。

據媒體報導，梁寒衣是台大外文系畢業，在校就接觸禪學，曾參與高棉越南的難民救援，異域目睹生存死亡，刺激她開始創作。作品曾獲1996年普門文學短篇小說獎。1999年迄今在寺院、講堂講述《六祖壇經》，並以出版禪書為己任。

陳學聖曾說，妻子是他台大的學妹，當年暑假兩人均到綠島作漁村服務志工，第一眼看到就認定要追她，當下雖被拒絕，但緣份還是將他們拉在一起，在郵局服務的父親陳其通被調任苗栗郵局當局長，剛好岳父也在苗票郵局服務，讓他可以順理成章追求。

陳學聖曾說，他和妻子是兩種不同類型的人，但命運讓他們走到一塊兒，自律嚴謹的妻子就像是他的生命道場、精神支柱，也讓他可以抵擋外界誘惑，看清要走的方向，30年的從政路走來始終如一。

雖然沒能打夫人牌助選，陳學聖93歲的父親、91歲的母親，以及旅美的大姊陳高婉、大妹陳文靜、小妹陳文玲，在選戰最後關頭，也開始總動員到競選總部和造勢大會幫忙，希望做他最堅強的後盾；陳文玲說，哥哥和嫂嫂膝下無子，家人除了以他為榮，早已把他奉獻給國家，希望他能為國家、為桃園多做一點事。