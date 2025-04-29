10英鎊畫身價翻漲10萬倍！ 英國「火柴人」畫家稀作將拍賣

將由Lyon & Turnbull拍賣公司拍賣的英國「火柴人」畫家洛瑞（Laurence Stephen Lowry）作品《上工去》。（圖擷取自Lyon & Turnbull官網）

2025/04/29 21:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕有「火柴人（Matchstick Men）」畫家之稱的英國著名畫家洛瑞（Laurence Stephen Lowry），作品以描繪英國工人階級生活著稱。現在一幅原持有人在多年前僅以10英鎊購入的洛瑞罕見作品，將交付拍賣，拍賣價上看100萬英鎊（約4332萬台幣），身價可望翻漲10萬倍。

《法新社》28日報導，這幅名為《上工去（Going To The Mill，暫譯）》的畫作，1926年由文學編輯華勒斯（Arthur Wallace）購入後，一直由其家族珍藏至今。

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1976年以88歲之齡過世的洛瑞，生前作品多描繪英國北部工業區生活，招牌特色為畫中人物如「火柴人」的外形。這幅「上工去」描繪工人匆忙趕去工廠工作的景象，背景是高聳的工廠煙囪，冒出濃濃黑煙，此畫完成於1925年，據信是洛瑞最早賣出的作品中的一幅，特別的是華勒斯直接與買家洽談，以買1送1成交。

根據華勒斯的孫子基斯（Keith Wallace）說法，當年這幅畫原本定價30英鎊，但是洛瑞後來建議以10英鎊的價格出售，「爺爺就開了一張支票」，「然後洛瑞回信給他：『我認為，我賣你賣太貴了，我能再送你一幅畫嗎？』，因此，爺爺花10英鎊，得到了兩幅洛瑞的作品」。

華勒斯家族至今仍保留著洛瑞在1926年11月9日所寫的這封信，信中寫道：「非常感謝您的來信和10英鎊支票，我很高興，華勒斯夫人喜歡這幅畫。」

當年華勒斯獲得的第二幅作品《製造業城鎮（Manufacturing Town，暫譯）》，先前已由該家族售出。

設於愛丁堡的「萊恩和滕博爾拍賣公司（Lyon & Turnbull）」，現代及當代藝術資深專家哈克（Simon Hucker）表示，這幅畫稀有且具洛瑞典型風格，「『上工去』是1920年代洛瑞畫風的典型代表，那時期的他，真正成為了一股獨特的聲音」，「尤其罕見的是，這樣的畫作歷來只有一名擁有者」。

哈克指出，去年匯豐銀行從其收藏品中，售出一幅大小和年代與此相似的畫作，成交價為120萬英鎊。《上工去》5月2日拍賣，預估價格在70萬至100萬英鎊之間。

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