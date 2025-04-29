揭罷樑、罷沛疑點 溫朗東將告這3人涉「偽造偽造連署」！

溫朗東將於5月1日到基隆地檢署告發張淵翔、趙明華和林沛祥涉嫌「偽造偽造連署」。（資料照）

2025/04/29 22:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔遭檢調懷疑利用民政系統協助查詢、提供個資，介入罷免綠營議員連署，今天（29日）有人提到去年民團發起罷免基隆市長謝國樑期間，被視為謝國樑左右手的張淵翔時任基隆選委會總幹事，當時就爆出胡亂剔除合格連署書等爭議，引發外界議論。去年相關爭議讓人聯想到今年罷免藍委林沛祥一階送件，基隆選委會疑似「偽造罷團連署造假」，名嘴溫朗東對此宣布，將告發張淵翔、現任基隆選委會總幹事趙明華和林沛祥涉嫌「偽造偽造連署」！

溫朗東今晚在臉書發文宣布，「5/1（本週四）上午10點，我將前往基隆地檢署，跟詹晉鑑律師、罷沛領銜人陳青逸、基隆市議員張之豪，告發基隆市選委會總幹事趙明華、前總幹事張淵翔、立委林沛祥涉嫌『偽造偽造連署』。」

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他接著前情提要：「今年3/7，基隆市選委會開會，會議中提到『罷免林沛祥』，有116件『簽名偽造』。基隆市選委會寄出了26件查詢單，問『是否為本人簽名？』，20件回覆『是（本人簽名）』，6件沒回函。這等於回函的每一件查詢單，都表明自己真的有簽名連署罷免林沛祥。民眾都說簽名是真的，那116件『簽名偽造』怎麼來的？」

溫朗東繼續說道：「4/15，鍾小平說要去基隆告發罷沛團體偽造文書，被林沛祥喝斥，稱『基隆的事應由基隆人自己決定，無需外地人士蹭聲量』。罷免影響的是林沛祥立委的職位，為何林不想讓鍾小平去告發？莫非，林已經知道內情並不單純，深怕一級爆破士再度引發內爆？」

溫朗東表示，「小平叔的心願，我來替他完成。但我們要告發的是『偽造的偽造連署』，也就是『假的假連署』。基隆市選委會總幹事，由基隆市政府民政處長兼任，去年總幹事張淵翔，就被發現在『罷免謝國樑』的案子中，擅自把319份合格的連署書列成偽造，還要求寄出2萬5000份查詢單，簡直是胡搞瞎搞。」

「張淵翔卸下基隆市選委會總幹事之後，由民政處副處長趙明華擔任總幹事。結果，現在又鬧出不知哪來的116份『簽名偽造』連署。不僅如此，張淵翔現在還因為涉嫌從民政處的戶政系統調出民眾個資．拿去給國民黨市黨部，用來偽造『罷免綠營市議員鄭文婷、張之豪』的連署書，被檢方聲押禁見。民政處正副處長張淵翔、趙明華，涉嫌從『罷免謝國樑』到『罷免林沛祥』案，將合格的聯署書扭曲成不合格。喝斥鍾小平不要告發的林沛祥，也可能知情涉案。」

最後溫朗東直言，「這已經構成了妨礙罷免（選罷法第98條第一項第二款、刑法第142條）及偽造文書等罪。國民黨再多的奧步，澆熄不了公民的怒火。我將繼告發傅崐萁修容組之後，再一次用司法挑戰基隆市府的荒腔走板、造假舞弊。」

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