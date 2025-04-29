為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週三晴朗穩定高溫32度 空品不佳外出須留心

    氣象署指出，週三天氣晴朗穩定，感受上溫暖偏熱，外出建議做好防曬多補充水分。（資料照）

    氣象署指出，週三天氣晴朗穩定，感受上溫暖偏熱，外出建議做好防曬多補充水分。（資料照）

    2025/04/29 22:31

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日天氣與今天類似，大致晴朗穩定，感受上溫暖偏熱，外出建議做好防曬，多補充水分，另外各地空氣品質不佳，從事室外活動也請留心。

    中央氣象署預報，週三整體上水氣偏少，僅東南部地區偶有零星降雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，清晨稍涼，北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度，隨著東北季風減弱，環境轉為偏東風，白天高溫預估會再上升一些，東半部為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度。澎湖氣溫約23至27度，金門20至27度，馬祖19至24度。

    關於本週天氣，天氣風險公司指出，週四天氣出現變化，鋒面偏北通過，加上華南地區雲系發展東移，預估各地天氣轉多雲為主，中北部、宜花可能為陰天，並且有局部短暫陣雨，南部山區也有零星降雨機會；週五水氣稍減，西半部恢復晴時多雲，但大氣環境不穩定，配合偏東風環境，預估東半部地區及午後各地山區都會有局部短暫陣雨機會。

    週末受到另一波鋒面通過影響，天氣較不穩定，預估白天時段各地都可能會有局部雷陣雨影響。

    紫外線指數部分，各縣市達中、高量級，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度；東半部白天高溫為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度。（擷取自中央氣象署網站）

    北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度；東半部白天高溫為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播