週三晴朗穩定高溫32度 空品不佳外出須留心

氣象署指出，週三天氣晴朗穩定，感受上溫暖偏熱，外出建議做好防曬多補充水分。（資料照）

2025/04/29 22:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日天氣與今天類似，大致晴朗穩定，感受上溫暖偏熱，外出建議做好防曬，多補充水分，另外各地空氣品質不佳，從事室外活動也請留心。

中央氣象署預報，週三整體上水氣偏少，僅東南部地區偶有零星降雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，清晨稍涼，北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度，隨著東北季風減弱，環境轉為偏東風，白天高溫預估會再上升一些，東半部為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度。澎湖氣溫約23至27度，金門20至27度，馬祖19至24度。

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關於本週天氣，天氣風險公司指出，週四天氣出現變化，鋒面偏北通過，加上華南地區雲系發展東移，預估各地天氣轉多雲為主，中北部、宜花可能為陰天，並且有局部短暫陣雨，南部山區也有零星降雨機會；週五水氣稍減，西半部恢復晴時多雲，但大氣環境不穩定，配合偏東風環境，預估東半部地區及午後各地山區都會有局部短暫陣雨機會。

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週末受到另一波鋒面通過影響，天氣較不穩定，預估白天時段各地都可能會有局部雷陣雨影響。

紫外線指數部分，各縣市達中、高量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週三環境風場轉為偏東風，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

北部及東北部低溫約19、20度，其他地區為21至23度；東半部白天高溫為27、28度，西半部普遍可以來到31、32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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