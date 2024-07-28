美聯社：北京施壓6國議員 阻赴台參加跨國議員IPAC峰會

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年的峰會在台灣舉行，中國外交官正施壓各國議員不要赴台參加會議。（歐新社）

2024/07/28 15:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會29日起將在台北登場，將有來自25國約50位國會和歐洲議會議員訪台，是歷來最大規模的議員訪台團。然而，《美聯社》28日披露，中國外交官正在向至少6國的議員施壓，要求他們不要參加這次的峰會。

據報導，玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波士尼亞－赫塞哥維納（簡稱波赫）以及另一個不願透露國名的亞洲國家的政治人物表示，他們收到中國的簡訊、電話和緊急會面請求，時間恰好與他們前往台灣的計畫強碰。

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《美聯社》訪問主辦方和3名議員，並查看中國外交官發給這些議員的簡訊和電子郵件，內容詢問他們是否計畫參加峰會。其中一條發給北馬其頓議員米洛紹斯基（Antonio Miloshoski）的訊息中寫道：「我是吳，來自中國大使館。聽說你收到IPAC的邀請，你會參加下週在台灣舉行的會議嗎？」

在某些情況下，中方的詢問方式較為模糊，但也有更具威脅性的問法。

例如，波赫議員克拉里（Sanela Klari）透露，中國外交官向她所在政黨的黨魁發送訊息，要求阻止她赴台與會，「他（黨魁）向我展示他們（中國）發來的訊息，並說『我會建議妳不要去，但我不能阻止妳，這是妳必須做出決定的事情』」。

中國經常威脅要對支持台灣的政治人物和國家進行報復，由於中國的外交壓力，台灣與大多數國家只能維持非正式關係。克拉里直言，這種壓力令人不快，但這只堅定她赴台的決心。

克拉里表示：「我確實是在與那些以恐懼為工具來操縱和控制人民的國家或社會對抗」，這讓她想起1990年代巴爾幹戰爭期間她所面臨的威脅和恐嚇，「我真的很討厭有人嚇唬你的感覺」。

IPAC長期以來一直面臨來自中國政府的壓力。根據美國今年稍早公布的一份起訴書，該組織的一些成員受到北京的制裁，且該組織在2021年還成為中國政府支持的駭客的攻擊目標。

據了解，IPAC過去在其他地點舉行的會議中，只有在會議結束後，中國外交官才會與議員接觸，但北京今年的施壓急劇升級，似乎是為了阻止參與者赴台。

執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，過去幾天來自中國官員的壓力前所未有，這是嚴重的外國干涉，不是正常的外交方式，「如果我們試圖告訴中國官員，他們可以或不可以去哪裡，他們會有什麼感覺？他們認為自己可以干涉外國議員的旅行計畫，這絕對是令人憤慨的」。

針對大多數被針對的議員似乎都來自較小的國家，裴倫德表示，這可能是因為北京認為這樣他們就可以逃避懲罰，但這種作法只會讓參與者更堅定參加。

斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）也曾被中國施壓，但她表示，這種壓力更彰顯她來台灣的原因，IPAC希望交換如何應對中國對世界民主構成的挑戰和威脅的方法，當然還有支持台灣。

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