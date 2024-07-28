李登輝不只民主化貢獻 學者：國防改革也是留給台灣最大遺產

台北醫學大學通識教育中心教授張國城今日表示，前總統李登輝在任內除了憲政民主的推動外，在國防改革上也是留給台灣的一項最大遺產。（記者方賓照攝）

2024/07/28 14:23

〔記者林哲遠／台北報導〕國史館與李登輝基金會今（28）日舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，台北醫學大學通識教育中心教授張國城發表〈李登輝的國防改革〉著作時表示，前總統李登輝的國防改革影響延續至今，包含減少軍中政黨色彩、任用文人出任國防部長、積極對外軍購，落實「軍隊國家化」等。

張國城指出，李登輝在任內除了憲政民主的推動外，在國防改革上也是留給台灣的一項最大遺產。李前總統在1991年宣布終止動員戡亂時期臨時條款後，設置國家安全會議（國安會）和國家安全局；並在隔年改組國防機構，將警總改組為「軍管區與海岸巡防司令部」。

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張國城續指，李前總統任用文人出任國防部長，包含時任經濟部長陳履安、時任台大校長孫震；當時陸續推出，透過「精實案」來精簡高層，充實基層，並減少軍中政黨色彩，來落實「軍隊國家化」，此精神也延續至今。

張國城強調，李登輝時間對外軍購的積極非常明顯，李任內台灣對外軍購金額更一度居世界前列。他進一步分析，李登輝大量軍購效應包含，大幅提升國軍的戰力、實質廢除「八一七公報」的限制，象徵台美關係的質變，也讓北京意識到美國戰略方向已經實質轉變；除了提供一個「強化台美軍事聯繫」的有效途徑，更提供了戰時台美軍事合作的空間。

李登輝任內的國防改革是內外兼具，張國城認為，硬體、軟體、人員與裝備各路兼併，讓蔣經國時代軍購的遲滯在李登輝時代得以打破，一部分是來自於冷戰結束後美國和歐洲軍火商擔憂本國訂單減少的危機感，但台灣民主化帶來的良好形象、李的積極態度和當時的「務實外交」，更是主要因素。

張國城說，李登輝的國防改革，不僅真正落實了解嚴、讓這段時期的台灣安然度過第三次海峽危機，更對之後的政黨輪替提供了一定的安定基礎，而當時建構的國防力量，迄今仍是台灣國防的主力。

另外，張國城提到，過去很多人稱，台灣軍購很多都是美國為台灣設計的，但在解密文件中可發現，我方對美的軍購清單是有一定程度的獨立自主性，我方對美提出的軍購清單，也部分是美國不願鬆綁的包含包含購買柴電潛艦6艘；再者，李時期的軍購雖主要在海空軍，但也沒有偏廢陸軍，當時在陸軍購買金額高達1100多億新台幣，添購包含直升機、鷹式飛彈、M60A3坦克等裝備至今漢光演習都仍在使用。

「虎口的難題－李登輝的抉擇」學術討論會28日在國史館舉行。（記者方賓照攝）

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