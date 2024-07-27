基泰大直案事發逾10月 雙北懲戒竟還沒定挨批動作太慢

台北市中山區基泰大直損鄰案事發已逾10個月，不過民進黨台北市議員許家蓓指出，目前建管處只有在事發隔天對於該案的起造、承造、監造人各罰9萬元，對承造廠商及監造建築師的懲戒卻還在審議，質疑雙北市府動作太慢，要市長蔣萬安、侯友宜硬起來為公安把關。（資料照）

2024/07/27 17:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市中山區基泰大直損鄰案事發已逾10個月，不過民進黨台北市議員許家蓓指出，目前建管處只有在事發隔天對於該案的起造、承造、監造人各罰9萬元，對承造廠商及監造建築師的懲戒卻還在審議，質疑雙北市府動作太慢，要市長蔣萬安、侯友宜硬起來為公安把關。台北市建築管理工程處表示，去年9月與今年6月召開2次建築師懲戒委員會，近期核定將對外公布。

許家蓓表示，去年9月基泰大直建案導致週邊房屋傾斜，監察院今年7月16日發布新聞稿，認為台北市政府有精進改善空間，市府確有疏失。本案相關廠商、人員涉犯刑責使公務員登載不實及租借牌等情，雖因行政、技術分立，由行為人各負其責，但北市府僅將建築師、技師移送懲戒，未能依刑事訴訟法規定主動移送偵辦，難以有效遏阻違法。

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她說，此案連業務內的懲處事宜也尚未定案，營造廠商、監造建築師等相關人員都有嚴重疏失，更有營造業借牌的情形，去年9月蔣萬安也說將依法對營造廠商及建築師移送懲戒，但迄今對營造廠商及建築師的懲戒卻仍未定案，實在慢半拍。

許家蓓指出，此案營造廠商登記於新北市，相關懲戒要由新北市府開會審查，但事發在去年9月，北市府卻直至今年5月21日才函送新北市政府審議。針對營造廠商的懲戒，新北市政府目前尚在辦理中違法廠商的懲戒遙遙無期，這真的是「好好做代誌」的市長嗎？

她要求，蔣萬安應積極面對、盡速處理，也希望敦促侯友宜別擺爛，雙北市政府硬起來，為工安把關，而非讓北市的工安一點都不萬安。

台北市建管處表示，該案去年9月7日發生後，該處就立即將營造廠及建築師移送懲戒，建築師部分於去年9月26召開第1次審議會；今年6月18日召開第2次審議，決議將於近期核定後對外公布。

至於營造廠懲戒部分，去年9月19日新北市政府日召開第1次新北市建築師懲戒委員會，因審議後必須補充災害發生的詳細鑒定報告及營造廠相關人員的違失詳細事證，因此災害原因調查報告經三大專業技師公會辦理完成，並配合檢察官於今年4月底完成調查起訴，調查資料才能公開，該處於5月21日彙整提供給新北市政府，作為懲戒營造廠的補充事證。

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