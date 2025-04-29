4/29 大樂透1億頭獎落台北！ 今彩539頭獎也開3注

今晚（29日）開獎的第114000048期大樂透頭獎開出1注，第114000105期今彩539頭獎則開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/29 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月29日開獎的第114000048期大樂透頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號「彬彬有禮彩券行」開出；第114000105期今彩539頭獎則開出3注，由新北市汐止區龍安路202巷49號「金興旺投注站」、雲林縣虎尾鎮新吉里立德路5號1樓「壹陸發彩券行」、彰化縣田中鎮新庄里東閔路二段351號1樓「金財神彩券行」開出。

第114000048期大樂透中獎號碼「07、11、24、26、30、42，特別號：37」。頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎1注中獎，可得135萬6119元；參獎共40注中獎，每注可得3萬6510元；肆獎共99注中獎，每注可得9483元；伍獎共2221注中獎，每注可得2000元；陸獎共2739注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5313注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4853注中獎，每注可得400元。

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第114000048期49樂合彩中獎號碼為「07、11、24、26、30、42」。四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共207注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4332注中獎，每注可得1250元。

第114000105期今彩539中獎號碼為「01、07、13、18、35」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共7001注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6129注中獎，每注可得50元。

第114000105期39樂合彩中獎號碼為「01、07、13、18、35」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共353注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1449注中獎，每注可得1125元。

第114000105期3星彩中獎號碼為「609」。壹獎共113注中獎，每注可得5000元。

第114000105期4星彩中獎號碼為「3219」。壹獎共37注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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