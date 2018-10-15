台美GCTF媒體識讀活動 美副助卿將出席致詞

2018-10-15 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）與台灣民主基金會今天同步發布，將於本週四至週五，於台北舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊。該工作坊將有12國代表與會，是台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下舉辦的第13場活動，美國副助理國務卿斯科特•巴斯比（Scott Busby）並將出席並致開幕詞。

AIT與台灣民主基金會今天同步發布訊息，表示與外交部共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，該活動將於10月18日到19日在台北舉行，也是自2015年以來，台美在GCTF下所舉辦的第13場活動。

AIT表示，很高興舉辦此活動， 屆時AIT處長酈英傑、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮以及美國副助理國務卿斯科特•巴斯比（Scott Busby）都將出席並致開幕詞。政務委員唐鳳也將到場致歡迎詞。

AIT與民主基金會說， 這場工作坊將包含橫跨兩大洲、12個國家的代表與會，與會者將分享過去推廣與實務中的媒體識讀經驗，如何強化這些方針及其面臨的困境，並且討論未來共同推廣媒體素養的國際合作機會。

台灣持續與美國在GCTF機制下合作，為區域內國家提供氣候變遷、婦女權益、公衛醫療等多項培訓計畫，今年8月才首次針對執法議題舉辦活動。外交部在新年度預算中，也擴編北美預算，其中內涵即包括擴大GCTF合作領域、探討議題及參與國家範圍。

過去曾訪台的美國國務院官員最高層級為助卿，包括2012年時任國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲，與2015年訪台的國務院經濟暨商業事務局助卿芮福金，兩人皆為主管經貿事務官員；以及今年6月來台出席AIT新館落成典禮，主管教育與文化事務的助卿羅伊斯。今年台旅法通過後，首位公開訪台的美官員則是主管印太戰略的亞太副助卿黃之瀚。