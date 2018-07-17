南市長選戰 民調：黃偉哲領先幅度縮小

2018-07-17 11:41

〔記者林良昇／台北報導〕台灣競爭力論壇今發表台南市長選情民調，據其分析，在藍綠皆整合成功的情況下，民進黨台南市長參選人黃偉哲民調支持度為41.2%，國民黨台南市長參選人高思博為33.3%，台灣競爭力論壇認為，民進黨中央執政不力，黃偉哲和高思博民調正在縮小，高不是沒有機會。

台灣競爭力論壇今發表台南市長選情民調，調查結果顯示，黃偉哲支持度為31.7%、高思博為16.1%、其他無黨籍台南市長參選人中，林義豐6.6%、蘇煥智6.2%、許忠信3.7%、陳子敬3.4%﹔如果藍綠各自整合成功，黃偉哲為41.2%、高思博為33.3%，黃增加9.5%、高增加17.2%，與上次民調相比，民進黨在台南市的優勢在流失。

台灣競爭力論壇民調也詢問，「有人說，民進黨在台南已經執政二十多年了，應該換人或是換別黨做看看，請問您同不同意這種說法？」非常同意的23.2%、同意的30.3%、不同意的24.2%、非常不同意的10.2%，與上次調查相比，贊成換人換黨做做看的台南市民有增加。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝認為，民調顯示黃偉哲回不去賴清德的盛世，總統蔡英文成為選舉的票房毒藥。台灣競爭力論壇理事長龐建國認為，民進黨在中央執政不力，綠營在地方長期執政的地方出現換人做做看的趨勢，民進黨的惡夢才開始﹔如果高思博主打「投黃偉哲就是投蔡英文」的口號，台南市未必沒有一搏的機會。

政治大學國關中心研究員湯紹成表示，國民黨在地經營雖比民進黨差，但台南選情也受外來因素影響，台北的執政黨整體印象不佳，影響台南選情，上次選舉比，高思博和黃偉哲差距不到百分之八，藍綠都整合成功，牽涉到其他參選人被邊緣化，兩雄對決的差距之小空前。

這份民調是根據戶籍在台南市37個行政區，年滿20歲且具有投票權的民眾，進行電話隨機抽樣，調查時間是7月11日至7月13日，每晚18點30分至22點之間進行，共完成1087份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。