活化岸內糖廠 黃偉哲打造溪北復甦啟動基地

鹽水岸內糖廠舊址計畫發展影視園區，希望未來結合科技營造VR體驗主題園區。（記者王涵平攝）

2018-07-12 16:11

［記者王涵平／台南報導］鹽水岸內糖廠舊址計畫發展影視園區，民進黨台南市長參選人黃偉哲今前往訪勘，除希望未來結合科技營造VR體驗主題園區，也打造園區成為復甦溪北的啟動基地。

黃偉哲今偕同南市議長賴美惠及沈家鳳、李宗翰、劉米山等市議員參選人前往岸內糖廠訪查，文化局文創發展科長劉玠成簡報指出，今年透過協拍公視歷史劇「傀儡花」，搭建明清市街場景，未來將逐步充實軟硬體設施，再委託專業團隊管理。

黃偉哲表示，「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，鹽水有名列「全球三大民俗慶典」的鹽水蜂炮，台糖岸內糖廠歇業後閒置建築與土地，在未來的市政計畫裡，更是均衡地方發展溪北復甦的啟動基地之一。將爭取中央政策支持，整合周邊資源，將原有糖產業文化遺產場域，轉型成為兼具影視拍片，文化教育與閒遊憩功能建置南台灣影視發基地，提供扶植年輕影視人員機會與後製作工作室，例如動畫特效等專業人力進駐本基地；同時設置電影博物館，方便民眾及學校戶外教學參觀，也可作為臨時演員培訓使用。

黃偉哲指出，以日本台場的「teamLab Borderless」藝術體感遊樂園為例，規劃中岸內糖廠轉型的藍圖，將藉由台南智慧科技的優勢，將廠內30公頃土地，運用電影元素與拍攝實景，以VR（虛擬實境）與AR（擴增實境）跨界的概念，融合歷史、文化、藝術、教育、觀光、電影、娛樂、遊戲、科技、建築等十大領域，營造出虛實互換的科技體驗主體園區，不用等到元宵，天天都能感受到鹽水蜂炮的壯觀與刺激，也無時無刻都能看到最新最動人的展覽，以全新的方式行銷台南觀光。