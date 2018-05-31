只是「告知」柯Ｐ 好友爆：陳佩琪告定三立

2018-05-31 18:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前遭質疑名下多了筆2000萬不明來源財產，讓柯文哲妻子陳佩琪不滿嗆告，當時柯文哲僅低調說回會回家和妻子討論這件事情。不過台北電台節目公民總主筆、陳佩琪好友朱蕙蓉今天在臉書發文，強調陳告訴她提告一事只是「禮貌性告知阿伯（柯文哲）」，在那些誣蔑柯家財產申報不實的電視台與名嘴道歉之前，絕不寬貸。

朱蕙蓉在臉書中指出，當初訪問柯文哲結束後，她就跟柯說「（您）背後的女性不該被忽略」，因此向柯表達希望訪問陳佩琪，當時柯也坦言「你真的聰明，她才是我們家的大砲…她的電話…週x她可能可以，我跟她說」。

朱蕙蓉也透露，柯文哲長這樣大，連柯爸爸每年給的壓歲錢紅包都沒看過，都是由陳佩琪直接接收。25年來，柯文哲家的每一分錢都是陳佩琪在經手。柯文哲是醫師時候，財產申報收據留底，都是陳佩琪處理；柯文哲是市長三年，監察院的財產申報也是陳佩琪親手寫的，當然建立收據留底「家規」更是舉世無雙，無人能及。這在選前MG149已經讓所有要說嘴的人看著瞠目結舌啞口無言，草草了事。

對於近期柯文哲遭三立政論節目指控財產來源不明等；「士可殺不可辱」，陳佩琪的自主性這下展現可是達到最高點，絕不再妥協、直接在多處多人的臉書留言「三立不道歉，將提告」。

朱在臉書發文末尾還向柯文哲喊話：「市長阿北，您家的佩琪老婆，曾經為了捍衛您的清白與正直，獨自跳出來開記者會護夫的景況歷歷在目，您忘了嗎？如今，請您不要又忘記唷，她早已是成年個體，這次，她不是要跟您商量是不是要捍衛自己的清白與正直，能不能提告、要不要提告……她只是要告知您一聲而已唷」。

朱更在最後特別強調，她說「很重要，要說三次 ─ 只是告知 告知 告知」。