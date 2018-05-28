議員批陳景峻請假藐視議會 柯文哲緩頰：他壓力很大

2018-05-28 16:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會今決議，建議徵召黨籍立委姚文智代表參選北市長，民進黨籍台北市副市長陳景峻去留成外界關注焦點。不過陳景峻今請假未到議場備詢，市議員秦慧珠不滿批評，如果陳景峻要留下，今天就不應該請假，這是藐視、不尊重議會；台北市長柯文哲則不斷替陳緩頰說，讓他休息一下啦，他壓力真的滿大的。

市長柯文哲下午赴議會市政總質詢，市議員秦慧珠質詢追問民進黨籍副市長陳景峻請假理由，柯文哲表示只知道陳請假，不清楚理由，但也替陳景峻緩頰說，真的應該要讓陳休息一下，因為他壓力太大了，並說，陳請兩天，應該禮拜三就回來的。

秦慧珠問柯，要怎麼勸說陳景峻留下？柯文哲表示自己告訴陳景峻，他行程都排到年底了，沒有人可以接。由於柯曾說政治上不要這麼肅殺，還指陳景峻走了，還會有下一個，是指民政局長藍世聰嗎？柯文哲沒有正面回應，僅說，台灣政黨政治不要那麼激烈對抗。

針對陳景峻今天請假未到議會備詢，秦慧珠直言，陳景峻如果要留下來，今明兩天就不應該請假，這樣是藐視、不尊重議會。柯文哲則不斷說，讓他休息一下。

秦慧珠又問，當初是民進黨立法院黨團總召柯建銘推薦陳景峻，那現在還有在跟柯建銘講話嗎？柯文哲笑說，有啊，不會就變成敵人啦。