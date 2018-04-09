「勞動事件法」草案 勞團促年底以前完成三讀

台灣勞工陣線在台大校友會館舉辦「勞動訴訟的重大變革：檢視司法院勞動事件法草案研討會」。（記者李雅雯攝）

2018-04-09 17:09

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣勞工陣線今天在台大校友會館舉辦「勞動訴訟的重大變革：檢視司法院勞動事件法草案研討會」，勞團在會中呼籲且期待「勞動事件法」草案今年底以前可在立法院完成三讀，讓新制在明年上路。

司法院在今年3月26日院會通過勞動事件法草案，3月30日送行政院，勞團認為該草案將是勞動訴訟的改革明窗，給予勞工在勞動訴訟上較多的保障。

勞動訴訟往往曠日廢時，加上裁判費、律師費等負擔，勞方相較於資方，處於經濟、資訊弱勢地位，因此勞方在面對勞資爭議時，多會怯步於走司法程序，在調解階段可能就屈就於一個不甚滿意的調解結果，獲得一個「打折的正義」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，勞動事件法草案強調「迅速」、「勞動專業」和「勞工負擔得起的訴訟程序」，對於勞工追求司法正義上有幫助，對於司法院主動提出草案，樂觀其成；勞動事件法草案讓法官在調解過程中就參與，勞資雙方調解不成也由同一法官進行，相信由法官調解的積極效果將會勝過現行的行政調解；勞工沒有時間耗在官司上，一個訴訟打了多年，對於勞工來說遲來的正義也太模糊了，勞動事件法將能協助讓訴訟程序加快，對於解決爭端的效率會有較好的幫助。

時代力量立委黃國昌在會上表示，根據其過往在職中研院時期的研究發現，大部分的勞資爭議在調解過程中就獲解決的比率約為5成到6成，看起來比率不算太差，不過需要問的是，勞工對於調解成立結果真的滿意嗎，結果顯示仍有3成6到4成對於結果不滿意或非常不滿意；另外在未和解的爭議中，根據相關研究，訴訟率僅26%，就統計數字來說，雇主只要不配合調解、願意耗時間，有將近7成5勞工會乾脆放棄權益，也因此時代力量提出勞動訴訟專法版本，將會督促讓草案可盡快審議。

司法院民事廳廳長邱瑞祥說，勞動事件法草案重點包括：設立勞動專業法庭、擴大勞動事件範圍、由法官和具經驗的人組成勞動調解委員會、減少勞工訴訟障礙、迅速程序、強化紛爭統一解決功能、減輕勞工聲請保全處分的釋明義務與提供擔保的責任，該草案已在3月30日送行政院。