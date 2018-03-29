饒慶鈴發聲拒深澳電廠 台東民進黨部批角色混淆

民進黨台東縣黨部指台東在地的焚化廠才是空污環境威脅。（記者黃明堂攝）

2018-03-29 14:50

［記者黃明堂／台東報導］東北角「深澳燃煤電廠更新擴建計畫」通過環評，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴發聲強烈反對，指燃煤空污恐隨東北季風襲擊台東；民進黨台東縣黨部今天批饒是台東縣議長卻監督到東北角的發電廠，應反對的是在地的焚化爐。

饒慶鈴指出，台東是台灣目前PM2.5以下的長期優等生，又以發展國際運動觀光、無毒農產為主，觀光及農業產值是我們的經濟命脈， 也是台灣向世界發光的驕傲，決不容許深澳燃煤發電的空污透過東北季風襲擊台東，她一定親自加入反對行列向蔡政府表達不滿。

饒說，未來執政一定延續台東觀光、產業發展現況，讓國際型、地方特色型觀光活動延續並深化辦理，並且擴大農業行銷保障農民收益，讓台東最大產值的鳳梨釋迦創造更高經濟價值，一定要為環境嚴格把關才能永續發展。

民進黨台東縣黨部聲明批評當饒慶鈴身為台東議長卻跑去監督反對遠在幾百公里外的深澳發電廠，已角色錯亂，一座位在台灣東北角的發電廠，東北季風再怎麼吹也吹不到台東。

民進黨部指出，台東市境內焚化爐對環境造成衝擊與汙染，是台東人心中永遠的痛，饒慶鈴不站出來反對，只看到護航和包庇。

饒辦公室指出，105年1月26日縣議會是通過焚化廠啟用的「評估預算」，並不是通過焚化廠啟用，且106年3月縣府再送評估啟用案到議會，同年6月7日議會即決議退回縣府，豈有失職、護航、角色混淆？