羅東鎮代許俊仁退出民進黨議員初選 參選到底

2018-01-27 13:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮民代表許俊仁今天發表聲明，指控民進黨宜蘭縣黨部處理羅東議員黨內初選失去公信力，他決定退出黨內議員初選參選到底；縣黨部回應，一切依照遊戲規則走，若有黨員違紀參選，將祭出黨紀處分。

下屆宜蘭縣議員羅東選區應選5席，民進黨要提名3席，有現任議員劉添梧、黃素琴、羅東鎮民代表會副主席謝家倫、鎮民代表許俊仁等4人完成黨內初選登記爭取提名，如果協調不成必須作民調，就在此時，許俊仁發表「初選機制嚴重缺失，退出議員初選」聲明，為選情投下變數。

許俊仁點名劉添梧去年11月登記民進黨羅東鎮長初選，5天後宣告退選，因未經縣黨部執委會同意，仍具鎮長參選人身分，後來又登記議員初選，「雙重身分」已牴觸黨內規定。

許俊仁認為，劉添梧違反民進黨中央黨部公職提名條例，黨部卻答覆登記時間不一，可登記2項選舉，他痛批縣黨部未處理違規，近來黨內鄉鎮長、議員民調，又屢屢產生重大爭議，初選作業失去公信力，他決定退出民進黨初選，走自己的路。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財解釋，民進黨羅東鎮長和議員初選，在不同時間公告，劉添梧退出鎮長初選，再參加議員初選，中央黨部認定未違反規定，相關提名作業秉公處理，黨員違紀參選，若情節嚴重將被開除黨籍。

劉添梧則說，尊重許俊仁決定，他沒有意見。