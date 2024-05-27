朱國榮逃亡計畫曝光 遊艇大亨周哲男等10共犯被起訴

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。（資料照）

2024/05/27 10:51

〔記者陳彩玲／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保5億多元，去年在遊艇大亨周哲男協助下，從台南安平出海潛逃菲律賓後，持女友陳宛暄的父親陳泰壽裝扮成朱男辦理的萬那杜「黃金護照」，在海外搭乘私人飛機逃亡。檢警查出，朱男和女友一度逃到以色列，因戰亂又改到莫斯科藏匿，但至今下落不明，台北地檢署今依違反《入出國移民法》起訴協助朱國榮逃亡的周男等10名共犯。

檢警查出，朱國榮心思細膩，在得知萬那杜護照可免簽進入俄羅斯、香港等地後，開始謀劃逃亡路線，去年8月6日，先是由女友父親陳泰壽喬裝成朱國榮的容貌，前往萬那杜共和國香港領事館，辦理萬那杜護照，陳男再輾轉將護照交給朱國榮使用。

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另一方面，朱國榮同步向遊艇大亨周哲男籌謀搭遊艇出境的計畫，周男先是以175萬美金買下義大利製遊艇，並找來船長鍾明華研議朱男的偷渡時間，船長判定9月受外圍環流影響，監視器會因雨勢而導致影像不清，是逃亡最好時機，因此朱國榮在去年9月7日例行至警局報到後，隨即搭車到台南安平，由鍾明華的兒子鍾佳融、鍾佳汶開船載朱國榮逃至菲律賓。

後來朱國榮在菲律賓與早年從事鑽石買賣認識的夏本杰、林郁芬夫婦碰面，朱男知悉夏男在以色列、莫斯科等地有豐厚人脈後地緣關係，因此招待夫妻2人一同搭私人班機到萬那杜躲藏，並繼續謀劃逃亡路線，朱國榮和女友先在萬那杜生活約3週，再透過夏男幫助搭私人班機到以色列，但同年10月7日，以色列和巴勒斯坦爆發武裝衝突，朱國榮為避免受戰火波及，和女友又轉往逃到莫斯科藏匿，但2人至今下落不明。

此外，檢方查出，朱國榮逃亡期間在海外消費的刷卡費用，都是由陳宛暄的父母陳泰壽、蔡宜伶和胞弟陳瑋䆁繳納，3人明知陳女伴隨朱國榮逃亡，還會不定期透過微信傳送小孩照片，讓朱男能解對兒子的相思之情，另朱男的私人秘書曾子育，除以個人名義申辦手機給朱使用，明知朱逃亡，仍將朱男公司的錢匯款金援陳女一家人，並輾轉提供朱男和女友逃亡所用。

台北地檢署檢察官顏伯融調查後，將周哲男、鍾明華、鍾佳融、鍾佳汶、夏本杰、林郁芬、陳泰壽、蔡宜伶、陳瑋䆁、曾子育等10人，依涉犯《入出國及移民法》起訴。（11:33更新）

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