搭遊艇、私人飛機逃亡 傳朱國榮攜嫩妻落腳莫斯科

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃。（資料照）

2024/03/11 11:00

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保5億多元，去年搭遊艇從台南安平出海潛逃菲律賓後，持萬那杜「黃金護照」在海外搭乘私人飛機暢行無阻，台北地檢署2月約談助朱逃亡的9名共犯，外傳朱已偕嫩妻「宣宣」輾轉至俄羅斯首都莫斯科藏匿；檢警調仍在查證朱的行蹤。

朱國榮搭乘遊艇出海逃亡後，其所持的我國護照已被廢止與註銷，朱也被列為外逃要犯，朱如今還能在海外暢行無阻，原因即在於朱未使用我國護照，而是持萬那杜護照於海外通行，且朱逃亡前已有縝密計畫，包括在台搭乘遊艇出海，抵達菲國後，再轉乘私人飛機飛往以色列等多國，終點站則選擇與台灣無邦交的俄羅斯落腳。

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涉嫌幫朱國榮安排豪華遊艇，以及協助朱於海外承租私人飛機的關鍵共犯總計有3人，分別是有「極限超跑周董」稱號的極緻租賃公司實際負責人周哲男，涉嫌幫朱安排遊艇從台南安平出海、與朱有多年交情的鑽石商人夏本杰及夏妻林郁芬則助朱承租私人飛機，北檢均已約談並諭知限制出境或交保等強制處分。

北檢為釐清朱國榮的行蹤及追查助朱逃亡的共犯，今年2月26日，指揮刑事警察局、海岸巡防署等司法警察機關，依涉犯入出國及移民法等罪5路搜索，包括船長長鍾明華、擔任船員的鍾明華兒子鍾佳融、鍾佳汶；鑽石商人夏本杰、曾與朱國榮一同捲入炒股案的松崗數位文創監察人林郁芬，以及「宣宣」的父母與兄長都被約談，總計9名被告遭強制處分，夏本杰限制出境與出海，其餘8人分別以10萬至100萬不等金額交保。

檢警掌握，朱國榮搭遊艇潛逃菲國前，曾多次與周哲男等人一同在遊艇上開趴；去年9月7日下午3時，涉及龍邦、台壽保炒股案的朱，在高等法院判決出爐之前，先赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，之後便畏罪棄保潛逃。

據了解，日前我方一度接獲朱國榮逃往中國並已被逮捕的情資，刑事警察局還特別透過管道向上海與北京公安查證，但迄今仍未獲回應，朱行蹤成謎。

與朱國榮有多年交情的鑽石商人夏本杰（米色西裝），涉嫌協助朱承租私人飛機，北檢訊問後諭知夏限制出境。（記者錢利忠攝）

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