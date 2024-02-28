朱國榮棄保5億潛逃 小女友一家也被牽連

國寶集團總裁朱國榮棄保五億多元搭遊艇潛逃國外。（資料照）

2024/02/28 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮棄保五億多元搭遊艇潛逃菲律賓，在海外與小女友「宣宣」及未滿一歲的兒子團圓，卻連累宣宣的父母與兄長，以及協助他逃亡的親信曾子育等九人；台北地檢署昨依涉犯入出國及移民法等罪，以十萬元至一百萬元不等金額諭令九人交保，均限制出境與出海。

加上親信及船長一家

共九人被法辦

檢警調查，朱國榮涉及龍邦、台壽保炒股等案件，須按時赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，但去年九月七日卻在親友協助下，搭乘有「極限超跑周董」稱號的極緻租賃公司實際負責人周哲男所提供遊艇，從台南安平出海逃往菲國。

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前晚檢方漏夜訊問，先後諭令船長鍾明華以卅萬元交保，其擔任船員的兩名兒子鍾佳汶、鍾佳融各十萬元交保；曾子育六十萬元交保、曾與朱國榮一同捲入炒股案的松崗數位文創監察人林郁芬，以八十萬元交保、林郁芬的外籍丈夫夏本杰則限制出境與出海後請回。

而「宣宣」的父母與兄長，也因協助朱國榮在海外與宣宣母子團聚，父親陳泰壽一百萬元交保、母親蔡宜伶與哥哥陳瑋䆁則各廿萬元交保；九名共犯均限制出境與出海。

提供遊艇的周哲男，另捲入台中商銀董事長王貴鋒所涉背信案，已被新北地檢署聲押禁見獲准，目前羈押於台北看守所，關於助朱潛逃一案，北檢擇日將向新北檢借提周到庭說明。

朱國榮去年九月潛逃後，檢察總長邢泰釗高度重視，召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，決議鎖定類似朱案等重大外逃要犯，註銷廢止其護照，使其等無法持我國護照暢行海外。

朱國榮的護照已被註銷與廢止，調查局及刑事局駐外人員正配合外國執法機關，全力追查朱的行蹤。

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