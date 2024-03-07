勾結朱國榮炒股賠錢賤賣土地 天剛大股東鄧光明等12人起訴

曾任天剛公司董事長的大股東鄧光明。（資料照）

2024/03/07 10:44

〔記者錢利忠／台北報導〕天剛資訊公司大股東鄧光明7年前見公司營收與股價不振，藉手機遊戲題材，將股價從30元炒至77.4元，另虛偽手遊假交易，涉非常規交易掏空天剛2億6360萬元；此外，鄧光明還配合國寶集團總裁朱國榮等炒股集團內線交易天剛，卻賠了868萬餘元，還將天剛位於台北內湖的土地賠給朱國榮；台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將鄧光明、朱國榮等12人起訴。

鄧光明庭訊時承認，取得天剛經營權之後，增設天剛開發手遊業務，並與天剛董事長特助陳沅榜（改名陳園榜）、擔任樂磚公司及放縱遊戲公司實際負責人的陳沅榜胞兄陳均榜，進行非常規交易來創造手遊「轉校生」、「夢界物語日韓版」的市場題材，藉此拉抬天剛股價。

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檢方查出，2018年8月間，鄧光明為維持天剛的股價，還找朱國榮、曾擔任天剛監察人的朱國榮助理林桂馨，由朱、林進場承接天剛股票來維持股價，鄧光明還允諾朱國榮，如因高價買股而受到損失將彌補虧損，3人謀議之後，朱國榮即透過林桂馨控制的龍邦國際興業及保勝投資公司，開始買進天剛股票，並約定於天剛股價大跌時，進場大肆買進以維持股價。

朱國榮依約定進場維持天剛股價後，於2018年10月3日至11月13日間，損失868萬5000元，鄧光明為賠償朱的損失，將天剛位於台北市內湖區文德段土地，以及鄧光明名下位於新北市萬里區的土地，設定抵押給朱國榮；另外，鄧光明還偕同天剛的法人董事華晟投資實際負責人陳明澤出資300萬至500萬元，並於鄧光明位於新北市萬里區的住所，以行李箱裝現金的方式將款項交給林桂馨，再由林轉交給朱。

關於鄧光明連累朱國榮在股市市場中賠錢，涉嫌賤賣天剛位於內湖的不動產給當時由朱國榮實際掌控的龍邦一案，鄧於2018年10月9日，在天剛董事會上以「充實營運資金」為由，以低於市場行情的4億3506萬4000元低價，說服董事會同意賤賣內湖土地給龍邦；檢方認為，如以天剛取得土地成本計算，該交易造成天剛損失3188萬8000元，但若以2018年該區段的土地市價估算，天剛出售土地即損失達2億5179萬3290元。

鄧除了與朱國榮炒股集團合作之外，另與陳沅榜的父親陳銘芳等金主共謀，於2019年間，天剛股價因沒有基本面的業績支撐，且樂磚公司於2018年下半年開發的「夢界物語」、「轉校生」等手遊評價未如預期，加上「漫威」遊戲也開發延宕，因鄧光明與陳銘芳、陳沅榜父子早已融資買進天剛，3人擔心股價下跌恐致融資斷頭，遂透過人頭帳戶以「作價作量」的方式來拉抬及操縱股價。

此外，時任天剛董事長、特助及財務長的鄧光明、陳沅榜、陳銘芳3人，另涉嫌於2018年7月2日至2020年4月間，以人頭詐領公司薪資，造成天剛受到142萬9435元損害。

國寶集團總裁朱國榮（白衣者）。（資料照）

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