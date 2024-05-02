炒作TDR判17年半戴電子腳環 股市聞人鍾文智被延長限境8個月

股市聞人鍾文智涉炒作TDR，被高院重判17年半，還命他戴電子腳環予以監控，由最高法院審理中；高院審理認定，鍾逃亡境外的可能性甚高，戴電子腳鐶不足以防止其逃匿，裁定延長限制出境、出海8個月。（記者楊國文攝）

2024/05/02 12:22

〔記者楊國文／台北報導〕曾任連一鮑魚董事長的股市聞人鍾文智，被訴7年前涉炒作歐聖等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.9億元，遭高等法院重判17年半，還當庭被執行戴起電子腳鐶監控，防止逃亡可能，為期1年，去年11月卻發生斷線、失聯，遭高院法官紀凱峰拘提到案訓誡一番，全案上訴最高院審理中；高等法院審理認為鍾逃匿境外規避刑責的可能性甚高，裁定延長限制出境、出海8個月。

高院裁定指出，經開庭審酌鍾文智、辯護律師、涉案卷證等資料，鍾文智涉證券交易法罪證明確，亦被高院重判17年半，目前雖上訴最高法院審理中，尚未確定，但鍾被限制出境、出海的原因及必要性仍存在。

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高院認定，鍾文智被高院重判，其逃匿境外規避審判、刑責及刑罰執行的主觀動機甚強，可能性甚高，若未繼續限制出境、出，無法確保審判及將來執行程序能夠順利進行。

至於鍾文智辯稱，先前持用他人護照出國洽商，實在是「不得已」，後來已立即返國，可見無逃亡動機，高院認為不足採信。

另外，鍾稱，目前已被高院命令改戴電子手鐶予以監控，因此無限制出境、出海必要，高院認為，電子手鐶科技設備監控與限制出境、出海的作用不同，二者並非互相替代，而是相輔相成防制鍾逃匿，而且限制出境、出海對鍾居住、遷徒權利的影響甚微，未逾必要程度，日前裁定鍾自427起，應延長限制出境、出海8個月；可抗告。

檢方指控，鍾文智自2010年1至10月間，以相對成交等手法炒作歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝等5檔TDR，套利4.9億多元，鍾否認犯行，一審依違反證交法重判18年，上訴後，高院仍判刑17年半，全案已上訴最高法院。

由於國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃遭發佈通緝的前車之鑑，使重大經濟犯是否有羈押必要，或須戴電子腳鐶等載具予以監控，防止潛逃可能，引起關注，高院去年10月傳訊鍾文智到庭，當庭命他戴起電子腳鐶，為期1年。

不過，去年11月初，鍾文智竟發生聯絡不到人情事，引起高院一陣緊張，指揮警方將他拘提到案。鍾辯稱在餐廳用餐，未聽到手機訊號，高院告誡他應24小時收訊，不得失聯，否則不排除採取更強制的處分，必要時，將予羈押。

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