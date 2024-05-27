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恐怖！中共市委書記下令 刑求檢察官、誣陷公安副局長

中國貴州省畢節市公安局七星關分局前常務副局長沈承剛（左），被市委書記周建琨陷害判刑，檢察官曹宣祥（右）也坦承自己遭到刑求被迫誣陷沈承剛。（圖擷自微博）

中國貴州省畢節市公安局七星關分局前常務副局長沈承剛（左），被市委書記周建琨陷害判刑，檢察官曹宣祥（右）也坦承自己遭到刑求被迫誣陷沈承剛。（圖擷自微博）

2024/05/27 11:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共官僚無法無天！中國貴州省畢節市公安局七星關分局前常務副局長沈承剛，因涉嫌包庇罪犯被判處2年6個月有期徒刑，但他實名舉報自己是遭到檢察官曹宣祥證詞陷害，曹宣祥也出面為沈承剛說話，坦承自己是遭到刑求才被迫誣陷對方，而這一切都是時任畢節市委書記的周建琨在背後指示。

據中媒《紅星新聞》報導，貴州檢方起訴文件顯示，2015年1月31日，曹宣祥外姪女婿翟帥吃宵夜被友人汪義海打傷，認定為重傷二級，汪男見事情鬧大不想吃上刑事官司，希望賠償15萬人民幣（約新台幣66.6萬元）私了。

起訴書指稱，曹宣祥得知此事後，拜託檢察院法醫將外姪女婿的傷情鑑定改成輕傷一級，同時還找上了公安分局常務副局長沈承剛，希望不要追究此案，讓經濟不好的翟男私下獲得賠償，事後警方果然撤案讓汪男逃過一劫，而沈承剛在這當中犯下了徇私枉法罪嫌，因此遭到判刑。

不過，沈承剛在網路上發布實名舉報影片，指稱起訴書內容造假，他本人對於汪義海一案毫不知情也從未介入。另一方面，檢察官曹宣祥也在影片中露面為沈承剛背書，他透露自己遭受了20多天的刑求，被迫做出沈承剛縱放汪男的供述，導致對方蒙受冤屈。

沈承剛指出，他原先怎麼也想不明白，為何自己會遭受誣陷，後來才想起畢節市委書記周建琨曾委託區委書記，要求他放過涉及非法拘禁、傷害他人的某個高姓嫌犯，但自己嚴詞拒絕，才會遭到周建琨報復。

據了解，周建琨先前已因涉嫌嚴重違紀違法落馬，今年3月26日受賄罪成立被判處無期徒刑，這才讓沈承剛、曹宣祥有了出面翻案的機會，目前貴州省高級人民法院已受理沈承剛的申訴。

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