獵雷艦懲處 3任海軍司令各申誡2次

國防部今天下午公布獵雷艦第一階段懲處名單，國防部總督察長室軍紀督察處處長莊惠安出面說明。（記者黃耀徵攝）

2017-11-22 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對海軍獵雷艦案，國防部今天下午公布獵雷艦第一階段懲處名單記者會，懲處共18人，名單包括前上將司令陳永康申誡2次、前上將司令李喜明申誡2次、上將司令黃曙光申誡2次等。

國防部表示，行政院 「獵雷艦專案調查小組」於106年11月2日公布專案調查報告，針對國防部全案採購執行過程，列出5大缺失、要求檢討改進，並懲處違失人員報行政院。經國防部專案小組自11月2日起，針對「行政院獵雷艦專案調查報告」所列5大缺失，區分「招標前階段」、「招標文件規範」、「評選作業」及「履約管理」等4階段14項採購過程執行不當之處，逐項查證並檢視後，全案檢討國防部、軍備局、國防採購室及海軍司令部人員違失責任，計前海軍司令陳永康司令等18人，分別核予「申誡乙次」至「記過兩次」不等處分。

針對海軍獵雷艦案，蔡英文總統昨約見國防部長馮世寬要求儘速公布軍中懲處名單、涉弊絕不寬貸及明快處理合約等3點裁示；馮世寬今天上午在立院答詢時，坦承懲處階級最高會到上將。

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