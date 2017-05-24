花縣議會總質詢提前結束爆衝突 議員互嗆帶刀槍
〔記者花孟璟／花蓮報導〕半年才辦一次的縣議會總質詢，卻因議員緊急動議「端午節前要選民服務」，而決議提前1天結束，花蓮縣議會今天上演鬧劇！由於正反兩派各執一詞，代理主席邱永双以「變更議程應由議長處理」，突敲議事鎚宣佈散會，議員們當場嘩然，還上演推擠、互罵戲碼！
花蓮縣議會本會期12天的總質詢，自11日開始至26日結束，共計12個上午。今第10天，縣議員許淑銀提緊急動議，她說，端午節前26日活動多，希望回部落服務選民，如「1天質詢得完，就不要拖2、3天」，要求調整質詢順序，將總質詢最後一天變更議程為分組審查。
緊急動議附議支持的議員包括何禮台、游淑貞、楊德金等，何禮台還要求主席現場直接表決。
議員笛布斯．顗賚說，她算過時間，黃振富還有20分鐘、楊德金10分鐘、她自己還有20分鐘，約11點半可結束，而謝國榮也提出要在今天發言。她認為，若後面都只剩10分、5分的，那就快點質詢完，當場要求議會主任算出議員們剩餘質詢時間，好知道能不能提前一天質詢結束。
游淑貞認為，總質詢所有議員都是50分鐘，目前均已第2輪質詢，她以25日為例，排質詢6議員總時間110分鐘，不到2小時，但議會上午9點到中午12點有3小時，中間休息10分鐘，空出的時間為什麼不質詢，導致議員26日早上不能去從事其他服務工作，應該要能彈性調整。
反對的縣議員莊枝財則認為，半年才1次的總質詢，是議員監督政府最好的時間，最後1天不開會「怎跟縣民交代」？他說，因需要時間蒐集資料，自己跟其他議員調過而排在最後一天質詢，盼勿用多數暴力表決。
昨天的總質詢正、副議長都缺席，代理主席邱永双認為，「早就排好的議程怎麼這樣」？他是臨時主席，此事應由議長來處理，因此當場宣佈「質詢散會」！
邱永双走下主席台回座，卻被議員張智冠攔住，二人爆發口角推擠，被其他議員架離，但2人繼續互嗆，邱：「我有帶刀」、張：「帶刀？我還帶槍哩」！邱則說「要亂大家來亂啊」，而在議會亂哄哄的當下，麥克風也被消音，議會直播也告中斷，現場鬧成一團。最後議員臨時另推縣議員施金樹為主席，讓楊德金、黃振富的質詢得接續進行，質詢至中午12點後結束。
至於生病到醫院打點滴的議長賴進坤，則在接近中午抱病趕到議會協調。他強調，26日原排定質詢，有議員張智冠放棄口頭質詢改成書面質詢，另2議員同意調整、提前於25日質詢，由於時間還充足，因此質詢25日結束「也是可以的」，因此議員們決議26日變更議程為預算審查，他表示尊重，但他也認為，雖然沒有違反質詢辦法，但今天的決議仍可能讓外界觀感不好。
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標題：花縣議會總質詢提前結束爆衝突 議員互嗆帶刀槍
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