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向中央喊話 北市地政局：公告地價年年調

2017-03-27  12:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕公告地價為地價稅稅基，按《平均地權條例》規定每3年重新規定地價1次。台北市地政局今天召開記者會，局長李得全表示，近年不動產市場景氣波動頻繁，公告地價3年一調難以跟上市場腳步，建議應該在內政部平均地權條例修法之際放寬彈性，讓地方政府可以視實際地價變動每1至3年公告。

李表示，去年北市公告地價一次調漲三成，引發民怨，但今年卻106年公告地價併同公告土地現值下跌2.43％，呼籲中央可以讓公告地價跟上市場變化；若中央修法通過，明年地價稅將可適用。

地政局表示，中央也已在104年8月召開正式會議討論條文修正草案，並已於去年11月8日送內政部法規會進行審查。目前提送修正版本，係採公告地價縮短為「2年1調」方式辦理。李得全表示，若修法通過，今年地價稅仍來不及適用，要等到明年才能適用。

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  • 李得全表示，去年北市公告地價一次調漲三成，引發民怨，但今年卻106年公告地價併同公告土地現值下跌2.43％，呼籲中央可以讓公告地價跟上市場變化；若中央修法通過，明年地價稅將可適用。（記者鍾泓良攝）

    李得全表示，去年北市公告地價一次調漲三成，引發民怨，但今年卻106年公告地價併同公告土地現值下跌2.43％，呼籲中央可以讓公告地價跟上市場變化；若中央修法通過，明年地價稅將可適用。（記者鍾泓良攝）

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