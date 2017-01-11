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韓國瑜有意參選藍黨魁 網友笑稱：「瑜郝吳柱？」

2017-01-11  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「郝、吳、柱」，均表態參選黨主席，現又傳出台北農產運銷公司總經理韓國瑜，已請辭北農總經理職務，有意投入藍黨魁選舉，消息轉載至批踢踢八卦板，引發網友熱烈討論。

有網友表示，可以理解韓國瑜辭職，但「黨主席也太獵奇了」，還有人質疑，他要去參選國民黨主席？！」並批韓國瑜「哪來自信參選」，也有人驚呼「哇賽，如果真的當選，柯P要起飛了」，因此有人笑稱鼓吹「拜託你一定要參選」。

另有部分網友稱韓國瑜，是「亂入的演員，昨天被約談，心裡很不爽，想選主席來消氣」，還有人假裝很煩惱，不曉得該選誰，「都演技派的，好難選」，然而有更多網友則絞盡腦汁，「要怎麼把他湊到好無助裡？」有人提議，「魚好無助」、「韓好無助」，也有人湊熱鬧地說，「再來個姓廖的，就可以組成瑜柱郝吳廖」，笑翻網友。

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  • 台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午證實已請辭。（記者黃建豪攝）

    台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午證實已請辭。（記者黃建豪攝）

  • 韓國瑜有意參選的消息，隨後也被轉載至批踢踢八卦板，有網友表示，可以理解韓國瑜辭職，但「黨主席也太獵奇了」，還有人質疑，他要去參選國民黨主席？！」（圖擷取自批踢踢八卦板）

    韓國瑜有意參選的消息，隨後也被轉載至批踢踢八卦板，有網友表示，可以理解韓國瑜辭職，但「黨主席也太獵奇了」，還有人質疑，他要去參選國民黨主席？！」（圖擷取自批踢踢八卦板）

  • 另有部分網友稱韓國瑜，是「亂入的演員」。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    另有部分網友稱韓國瑜，是「亂入的演員」。（圖擷取自批踢踢八卦板）

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相關關鍵字： 國民黨 韓國瑜 黨主席 黨魁
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