勞動部髮夾彎？ 去年函釋休息日「毋庸請假」

去年11月，勞動部函釋：「勞工無法於休息日延時工作者毋庸請假」。（圖擷自臉書「台灣電子電機資訊產業工會」）

2017-01-04 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，勞動部稱若勞工休息日無法出勤，須向雇主請假，引起爭議；「台灣電子電機資訊產業工會」拿出11月底的公文，當時勞動部明確回應：「勞工無法於休息日延時工作者毋庸請假」，質疑勞動部立場大轉變。

據報導，原本一例一休中劃定休息日，是希望可以彈性運用，讓想休息的勞工好好休息、想賺錢的勞工賺加班費；勞動部昨（3日）說明，只要勞工於休息日出勤，雇主就必須支付本薪，若已約定出勤，卻又因故無法上班，勞工須向雇主請假，雇主則可以依假別酌扣加班費。

對此「台灣電子電機資訊產業工會」痛批，勞動部前後立場矛盾，修法前說一套，修法後做一套，他們在臉書表示，去年勞基法修法階段，曾行文詢問勞動部有關草案當中「休息日」的性質是什麼，是否屬於延長工時，如果勞工不願於休息日出勤要不要請假，在11月23日勞動部的回函中，明確回應：「勞工無法於休息日延時工作者毋庸請假」。

該會質疑勞動部立場大轉變，他們認為，在休息日工作就是「延長工時」（即加班），無論勞工是否同意加班都不會改變其性質，即使勞工臨時無法配合，也不能變成需要請假的「正常工時」。

「台灣電子電機資訊產業工會」擔憂，假如雇主能輕易把休息日變成有出勤義務的日子，將與政府宣示「落實週休二日」的政策方向完全背道而馳，呼籲勞動部維持原有見解。