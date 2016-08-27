機捷體檢報告2月內出爐 鄭運鵬痛批前朝做事拖拉
2016-08-27 19:45
鄭運鵬表示機捷已經跳票6次，共拖了1000多天，而且這些延誤的時間中各方只是撐在那邊互罵，有甚麼問題就頭痛醫頭腳痛醫腳。（資料照，記者謝武雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕針對桃園機場捷運體檢報告，同時身兼交通委員會以及桃園籍立委的鄭運鵬，今（27）日提出機捷通車的4點前提，並表示自己對機捷的看法，也批評前朝國民黨政權早就可以做機場的體檢，並且持續延宕不解決問題，導致機捷遲遲無法通車。
鄭運鵬在自己的臉書上表示，機捷體檢小組是6月30成立，至今不到2個月就可以擬定說服桃園市政府的報告，而之前機捷已經跳票6次，共拖了1000多天，而且這些延誤的時間中各方只是撐在那邊互罵，有甚麼問題就頭痛醫頭腳痛醫腳，而其實這體檢早就可以做了，但是過去幾任交通部長只會在媒體及立法院前嘴硬雄辯而不彎下腰來解決問題，好像在等下一任部長來解決，實在可惜。
鄭運鵬表示，可能有人質疑體檢小組只是在幫民進黨政府背書，對此鄭運鵬強調，賀陳旦找的小組成員都沒有交通部官員，還包含國外專家及國際合約專家；一來，他們沒有必要拿自己的信用去護航一個工程笑話；再者，民進黨政府也沒有必要請體檢小組來幫國民黨政府背爛攤子。
鄭運鵬提到，這兩個月能有這樣的效率，主要是是負責營運的桃園捷運公司和承包商，願意和高鐵局坐下來談、一起改善，而賀陳旦在此之間扮演重要角色，是可以讓人信任的白臉，而不是民調中的「白目部長。」
鄭運鵬強調，機捷通車的前提要有系統穩定、安全無虞、廠商必須負擔國人可以接受的延誤代價，尤其如果要先行營運，絕不能有意外發生，不能把先行營運當白老鼠。
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