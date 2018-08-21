〈北部〉清水地熱溫泉停賣留設備 審計部批浪費

2018-08-21

投入197萬 去年賣水收入僅7萬

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府在清水地熱試辦溫泉水取供事業，因取水位置偏遠，業者購買量不多，去年實際賣水收入僅七萬多元，縣府今年一月決定停售。但審計部調查發現，縣府為辦理溫泉水事業，投入一九七萬元，停辦後投資形同浪費，要求縣府應將閒置空間妥善規劃利用。縣府回應，該口井將用於地熱園區，因應遊客需求。

宜蘭縣政府二○一五年試辦清水地熱溫泉取供事業，提供縣內非溫泉住宿業者，合法取得溫泉水管道，同時增加縣庫收入，每公噸四十元，宜蘭縣合法旅宿業者都可申購。

因溫泉水取水位置在清水地熱，地點偏遠，業者考量成本效益，購買數量減少；二○一七年，僅兩家飯店業者申購，總申購量五千公噸，實際購買量僅一八三九公噸，縣府售水收入約七萬三千元。

未滿1年叫停 取水設備閒置挨批

縣議員林成功等人質疑，申購溫泉業者僅兩家，售水量低，縣府還需投入人力運作，完全不符合成本；縣議會討論後，已刪除今年度十六萬元售水的歲入預算，取供事業也停辦。

審計部質疑，縣府為開辦取供事業，相關設施共投入一九七萬元，但事前並未詳細評估可行性及長遠性，導致營運未滿一年就停辦；停辦後，取水設備都未妥善利用，縣府應將閒置設備妥善規劃運用，且未來若重新開辦，也要審慎評估長遠性，避免再有類似情況發生。

第4期年底動工 縣府：新井改供園區

對此，縣府指出，清水地熱園區正在做第三期環境改善工程，年底第四期工程也將動工，原先用於溫泉水取供事業的新井，將會改用於園區煮蛋池、泡腳池供水，以因應未來遊客需求。