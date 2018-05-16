〈北部〉牛欄河自救會 要求竹縣府硬起來

2018-05-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「還我乾淨牛欄河」自救會 ，不滿桃園市政府對關西牛欄河三月中被立運特化公司污染事件的回應「敷衍」，認為關鍵出在新竹縣政府、縣府環保局沒有「硬」起來對桃園市府施壓，昨天到縣府、環保局抗議，要求縣府七天內行文桃園市府，重新具體回覆自救會提出的四大訴求。

促桃園市府具體回覆訴求

自救會抨擊桃園市府，針對四月二十五日他們抗議時提出的四點訴求，完全沒有回應，包括沒公布任何有效的污染數據、沒回答廠商被罰多少錢，沒承諾未來業者再污染就停工及後續遷廠的輔導計畫，只用一紙公文敷衍。

自救會會長劉德樑質疑，為什麼敬鵬大火，桃園市府一週內相關報告就可出爐，關西的牛欄河被污染了五十多天，上週又再發生，至今未公布相關調查結果？桃園還把關西鄉親出於自發性守護家鄉環境的抗議行為，污名化是年底選舉的「暖場秀」？

自救會副會長、行政院政務顧問黃源慶也痛斥桃園抹黑自救會成員是為了選舉才作秀。

自救會昨天並到縣議會旁聽，聲援關西鎮籍縣議員劉良彬質詢環保局。勞動黨新埔鎮代陳新源、無黨籍新竹縣議員嚴永秋也跨黨派、跨鄉鎮到場支持。

自救會力促環保局卅天內主動舉辦縣、市協調會，要求桃園市府出席，邀請環保署派員協調，共同研擬後續行動方案，防制牛欄河再被污染。

自救會並要環保局承諾，未來只要有污染事件發生，接獲通報卅分鐘內須有人到場採檢，並於四十八小時內公布檢測數據。

自救會表示，目前著手準備籌組立案團體，長期抗爭，為守護關西母親河而努力。