「白玫瑰女屍命案」凶手梁又山假釋 竟愛上女觀護人還寫情書狂追

梁又山假釋出獄後，猛追輔導他的女觀護人，圖為他2008年落網時的照片。（資料照）

2024/03/02 23:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕2008年犯下「白玫瑰女屍命案」，殺人罪判刑16年的男子梁又山，2020年假釋後，竟愛上輔導他的台中地檢署女觀護人，猛寫愛慕與追求的情書，中檢兩度發文告誡，他還是繼續寄情書，女觀護人向中檢提告起訴，台中地院認為他的行徑，足以讓女觀護人心生畏怖，影響日常生活，依跟蹤騷擾罪判刑4月，可易科罰金。

另外，梁男假釋期間又再犯竊盜等罪，台中地檢署向法院聲請撤銷殺人罪假釋獲准，梁又山目前已經入獄，要服完約4年殘刑，預計2028年刑滿。

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台中市大肚山一處碉堡，於2008年7月14日發現一具女腐屍，腳旁有一束白玫瑰花，同年月16日警方逮捕梁男，當時從事水電工的他，坦承與張姓女友交往一年多，當年6月兩人感情生變分手，同年7月8日上午，騎機車載張女到東海大學附近談判，行經碉堡旁起口角，將張女拉進草叢，持預藏水果刀殺害，行凶後難以入睡，於「頭七」買白玫瑰花束到陳屍處，悼念且向張女賠罪，巧的是就在「頭七」下午，張女遺體被民眾發現。

法院依殺人罪判處梁男16年徒刑，他服刑12年，於2020年7月假釋，假釋期間交付保護管束，梁又山必須定期向中檢觀護人報到，不料，他卻從2021年11月起，長達逾1年半時間，猛追求輔導他的女觀護人。

判決書指出，現年52歲的梁男，多次告訴心理師、就業輔導員，自己愛慕女觀護人，中檢得知此事，立刻把梁男調整給其他觀護人輔導，見不到愛慕對象的他，改為寫信表達愛慕與追求之意，寄送到中檢的觀護人室，女觀護人不堪其擾，觀護人室於2023年4月27日，以書面命令他，不得再有不當追求的行為。

梁男簽收上述命令，2天後又故態復萌，同年月29日起，短短8天，又寫至少4封情書寄給女觀護人，台中地檢署同年5月8日再度發文告誡他，梁男還是置若罔聞，又持續寄情書，女觀護人向中檢提告起訴，梁男也坦承有上述行為。

台中地院強調，梁男不知自我克制情緒及理性尊重他人，跟蹤騷擾女觀護人的犯行，顯見他自我控制能力甚差，漠視法律規範，使對方承受莫大心理壓力與精神痛苦，且因此心生畏怖，足以影響日常生活及社交活動，所為實有不該，判處徒刑4月，可易科罰金與上訴。

警方當年於大肚山的「白玫瑰女屍命案」現場蒐證場景。（資料照）

梁又山行凶前，騎車載張姓女友到大肚山。（資料照）

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