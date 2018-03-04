〈北部〉空品亮紅燈 環局監控工廠排放

2018-03-04

開設第二級防制指揮中心

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全台空氣品質拉警報，出門記得戴口罩！桃園、觀音、平鎮、龍潭、中壢測站空氣品質監測，昨天早上都達紅色警戒，其中又以桃園測站數據最高，空氣品質指標（AQI）達一六一，天空與街景灰濛濛一片，行人、機車騎士大多戴上口罩防範，環保局表示，昨早已開設第二級防制指揮中心應變，此波空氣惡化預計影響至六日，提醒民眾應減少外出活動，如欲外出則應配戴口罩；桃園市目前有舉辦燈會、戀戀魯冰花等大型活動，參加的民眾也務必做好防範措施。

昨天是桃園燈節倒數第二天，許多家長把握假期帶著小朋友外出賞燈，市民李先生說：「有收到市府LINE帳號發出的警戒訊息，怕空氣不好影響小孩，外出賞燈都讓小孩戴口罩，做好萬全防備。」

根據空氣品質指標等級，○至五十屬綠色、良好，五十一至一○○為黃色、普通，一○一至一五○為橘色、對敏感族群不健康，一五一至二○○為紅色、對所有族群不健康，二○一至三○○是紫色、非常不健康，三○一至五○○則是暗紅色、危害。

預測5日下午可明顯改善

環保局長沈志修表示，全市從二日晚間起，空氣污染物PM2.5濃度快速升高，導致昨天上午八點開始，包括桃園、觀音、平鎮、龍潭、中壢測站，空氣品質指標都大於一五○，大園測站則是大於一百，專家預測此次空氣惡化將持續至五日下午才會有明顯改善，六日可望解除警報。

加強工地灑水、洗掃街道

沈志修表示，環保局已啟動應變機制，通知排放量前五十％的卅六家工廠，加強防制設備操作及檢視是否異常，並分析十一家大廠CEMS（連續自動監測設施）監測數據，檢視有無異常排放情形，另針對空氣品質惡化區域周邊的一八○處營建工程，通報施工者加強物料覆蓋、灑水等防制措施，環境清潔稽查大隊也出動四部洗街車，於桃園、中壢及平鎮等區域加強洗掃。

沈志修提醒，空氣品質紅色、橘色等級對一般人及敏感族群易造成影響，尤其是心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更要注意，最好減少體力消耗活動、戶外活動及減少燃放爆竹，外出時應配戴口罩、確實做好防範。