〈中部〉花蓮觀光「震」傷 春節遊客湧向日月潭

2018-03-01

賞櫻、騎單車都好玩 人潮達30萬

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕春節期間南投各地湧入不少遊客，各觀光區業者都感受到明顯人潮，南投縣政府統計縣內今年農曆春節六天年假遊客人次，著名景點大都持平或僅是略減，唯獨日月潭逆勢成長，達卅萬人次，比去年十八萬人次多了六成，縣府、日月潭風景區管理處（簡稱日管處）分析，可能與年前花蓮發生地震，影響旅遊意願有關，日月潭因交通方便，可賞櫻、騎單車、環潭漫步，多元旅遊特性，才吸引各地遊客前來。

縣府表示，今年春節縣內主要走春地點，紫南宮、中台禪寺分別為六十萬、十七萬七千人次，與去年差不多，跟民眾傳統上希望拜拜求好運有關，日月潭地區則拜交通便利之賜，加上花蓮地震的影響，旅遊人次幾乎翻倍，成為春節最亮眼的觀光區。

日管處也指出，今年春節花蓮觀光人次掉了六成，但日月潭地區卻成長六成，兩者間應存在消長關係，加上春節潭區與九族櫻花盛開，掀起賞櫻熱潮，而連假期間天氣穩定，提升民眾出遊意願，以及潭區可供遊湖、騎單車、搭纜車，甚至在步道健行也非常方便，完善的旅遊設施應是推升旅遊人次原因之一。

縣府也說，今年春節南投燈會含埔里燈區，就吸引一百卅萬人次，尤其此次沙雕更新、增設夜間景觀，以及貓羅溪水舞、光雕浪漫情人橋，埔里燈區的水上燈飾，多項新穎硬體成功創造話題，此外還有腰鼓、少數民族歌舞表演，預估至本週日燈會結束，觀光人潮會比去年還多。