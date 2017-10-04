〈北部〉大南澳陸橋、蘇花改禁行 機車族不滿

2017-10-04

留言灌爆立委臉書

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段訂於明年春節前通車，跨越北迴鐵路的大南澳陸橋，已在本月一日啟用，陸橋只開放汽車通行，蘇花改全線也將禁行機車，機車族深表不滿，留言灌爆立委陳歐珀、蕭美琴臉書，臉書粉絲專頁「台灣機車路權促進會」揚言在蘇澳到東澳段通車日「路過」剪綵；公路總局說，大南澳陸橋會評估開放機車通行，蘇花改路線則維持原議。

蘇花改分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水三個施工路段，合計卅八．八公里，含八座總計廿四．五公里長隧道，其中，觀音及鼓風兩隧道經由鼓音橋連接，總長十二．六公里，僅次於雪隧的十二．九公里，是全國第二長公路隧道。

陸橋是否開放待評估

公路總局指出，大南澳陸橋銜接蘇花改武塔隧道，因蘇花改全線禁行機車，陸橋暫時不開放機車通行，未來開放與否，待通車一段時間後再評估，至於蘇花改路線，考量長隧道通風及熱度問題，限定汽車行駛。

有些騎士不滿蘇花改和大南澳陸橋不開放機車通行，連日來紛紛到陳歐珀、蕭美琴臉書洗版，他們留言說，「同樣都有繳稅，為何機車不能走省道」、「騎車是三等公民」、「為何汽車能走，機車卻被迫與落石為伍」

「台灣機車路權促進會」號召機車族群，在蘇花改蘇澳到東澳段通車當天，「路過」剪綵，促進會執行長周志彥說，公路是公共財，同樣都有納稅，不應獨厚汽車族。

陳歐珀回應，大南澳陸橋是否開放機車通行，道路主管機關應在安全前提下做充分評估，另蘇花改全線有八座隧道，日後有沒有可能解禁？還有許多問題必須討論，請公路總局納入機車騎士的意見深入研議。