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〈北部〉宜縣創紀錄 全國學生音樂賽全得獎

2017-04-22

52隊參加 27隊獲特優 25隊獲優等

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣廿四所學校、五十二支隊伍，參加全國學生音樂比賽，有廿七隊獲得特優、廿五隊獲得優等，在全國賽大放異彩創下縣史紀錄。代理縣長吳澤成昨頒獎表揚，他說，同學能有這麼好的成果，很不簡單，宜蘭已成為「音樂大縣」，縣府教育處要有系統規劃，不只維持更要把成果擴大。

全國學生音樂比賽三月下旬在基隆市舉辦，有國樂、管弦樂、打擊樂等各種項目；宜蘭縣有五十二支隊伍參賽，每支隊伍都獲獎，是歷年最好成績；在廿七支特優隊伍中，有十一隊是特優第一名，也就是全國冠軍。

獲得特優第一的分別是：復興國中國樂合奏、絲竹室內樂合奏、弦樂合奏；光復國小國樂合奏、絲竹室內樂合奏；國華國中國樂合奏、黎明國小國樂合奏、冬山國小管樂合奏、壯圍國中口琴合奏；宜蘭高中國樂合奏、銅管五重奏。

11隊是全國冠軍 已成「音樂大縣」

縣府教育處指出，宜蘭縣從民國八十年左右，前行政院長游錫堃擔任縣長任內，就開始推動藝術扎根教育，補助各校辦理管弦樂團及傳統藝術社團，今年優異成績，是長期推動音樂教育的成果，縣府每年補助各校音樂與藝術社團逾兩千萬元經費，今年有一百三十九個社團獲補助，一○一年並首辦藝術家駐校計畫，培養學生濃厚藝文氣質。

除了音樂比賽，宜縣今年有十四支隊伍參加全國學生舞蹈比賽，有三隊特優、十一隊優等，也全數獲獎。其中兩隊是特優第一名、一隊優等（特優從缺）第一名，也是全國冠軍；特優第一名是羅東國中古典舞，大同國中民俗舞；優等第一名是復興國中民俗舞。

代理縣長吳澤成昨頒獎表揚得獎隊伍，共頒發九十四萬元獎金；他說，看到學生不斷成長、有好表現，他就很高興，如果每個學生都能這樣就不會有中輟生，這樣的成果很不簡單，除了同學努力，還有家長、老師與學校的栽培，宜縣不只是文化、觀光大縣，更成為「音樂大縣」，教育處要做具體與系統的規劃，要建構良好學習環境，把成果擴大。

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  • 代理縣長吳澤成（中著西裝者）頒獎表揚獲獎隊伍，並稱許宜蘭已成音樂大縣。（記者游明金攝）

    代理縣長吳澤成（中著西裝者）頒獎表揚獲獎隊伍，並稱許宜蘭已成音樂大縣。（記者游明金攝）

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