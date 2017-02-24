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〈南部〉保留273塊花磚 台東又見洞洞館

2017-02-24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生路與博愛路口的「洞洞館」在台東人的記憶存在了半世紀，三年前拆除，由業者興建五星級旅館，但保留了兩百七十三塊洞洞磚，原地局部重現，保留台東人的歷史記憶。

稅捐處舊建築拆時曾引發反彈

「洞洞館」是指台東縣稅捐處白色舊建築，特色是牆面大量使用有孔洞的花磚，洞裡洞外都是台東的記憶，因此，三年前拆除時，曾引發反拆行動。

不過，原址現在重見洞洞館的樣貌，一樣的三層樓高度，過去的全白外牆，現在變成綠色系，但轉角圓弧那片白色的洞洞牆，幾乎是剪貼下來一般，新建築融入老建材，仿原貌重現。

新飯店融入老建材 留住歷史

「潮（GAYA）」飯店執行長江俊嶙表示，「洞洞館」是台東人的重要記憶，當初在拆除舊建築時，特別經過挑選，保留了兩百七十三塊完整且堅固的洞洞磚，在全新的建築中，按舊有紋路，重新貼回去。新的洞洞牆共有五百一十六塊磚，因舊磚不足，以新磚補足。

江俊嶙說，飯店的主樓有十層，特別犧牲了建蔽率，讓轉角群樓維持舊洞洞館三層樓的高度，讓民眾更有洞洞館仍然存在的感受。

江說，舊建築是由已逝建築師呂阿玉所設計，飯店已與呂家人合作，將在四月舉辦洞洞館的回顧展。

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  • 「洞洞館」拆除前樣貌。 （記者黃明堂攝）

    「洞洞館」拆除前樣貌。 （記者黃明堂攝）

  • 「洞洞館」變身潮飯店，但保留舊磚重現洞洞牆。 （記者黃明堂攝）

    「洞洞館」變身潮飯店，但保留舊磚重現洞洞牆。 （記者黃明堂攝）

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