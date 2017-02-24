〈南部〉保留273塊花磚 台東又見洞洞館
2017-02-24
〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生路與博愛路口的「洞洞館」在台東人的記憶存在了半世紀，三年前拆除，由業者興建五星級旅館，但保留了兩百七十三塊洞洞磚，原地局部重現，保留台東人的歷史記憶。
稅捐處舊建築拆時曾引發反彈
「洞洞館」是指台東縣稅捐處白色舊建築，特色是牆面大量使用有孔洞的花磚，洞裡洞外都是台東的記憶，因此，三年前拆除時，曾引發反拆行動。
不過，原址現在重見洞洞館的樣貌，一樣的三層樓高度，過去的全白外牆，現在變成綠色系，但轉角圓弧那片白色的洞洞牆，幾乎是剪貼下來一般，新建築融入老建材，仿原貌重現。
新飯店融入老建材 留住歷史
「潮（GAYA）」飯店執行長江俊嶙表示，「洞洞館」是台東人的重要記憶，當初在拆除舊建築時，特別經過挑選，保留了兩百七十三塊完整且堅固的洞洞磚，在全新的建築中，按舊有紋路，重新貼回去。新的洞洞牆共有五百一十六塊磚，因舊磚不足，以新磚補足。
江俊嶙說，飯店的主樓有十層，特別犧牲了建蔽率，讓轉角群樓維持舊洞洞館三層樓的高度，讓民眾更有洞洞館仍然存在的感受。
江說，舊建築是由已逝建築師呂阿玉所設計，飯店已與呂家人合作，將在四月舉辦洞洞館的回顧展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
文化遺址全區完整保留 飛雁新村都更喊卡
後續合約問題待協商卡在大湖文化遺址與樹木保護問題的遠雄飛雁新村都更案，市府採取開放決策公民審議，匯集各方意見，經南市都市計畫委員會決議文化遺…
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal land policy proposal
- 通報=保護自己 恆春旅宿業樂配合
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 錶王的故事6
- 菲中密約 中國不動黃岩島
- 美財長努勤︰強勢美元 長期是好事
- 【苦水啤酒海】沒有娘家可回的年初二
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 University sets up group to collect opinions on statues
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 錶王的故事4
- 台幣升值3.4分 創近21月新高
- 倫敦警界最高職務 近2世紀來首見女性擔任
- 新一日遊 團費恐漲3到5成
- 本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44
- 2017日內瓦錶展專輯23：方圓錶盤時間藝術2
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 老將漸凋零 3星恐告別
- 台積電領先英特爾 5奈米2019年試產
- 大學考招新制 申請最多採4科
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 2017日內瓦錶展專輯25：方圓錶盤時間藝術4
- 67歲婦詐76歲嬤 2人都是受害者
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 網購筆電 女大生被騙整年生活費
- 彭博︰美中貿易戰 台灣受害深
- 港警自比遭迫害猶太人 以色列領事館：言論不當
- 2017日內瓦錶展專輯20：時間篇章如詩如畫3
- 中華電信 全球首發LWA 4G+Wi-Fi網路
- 頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢
- 聯邦銀白金卡買機票 可享海外全程旅平險
- 光良淚訴 過世愛犬入夢告別
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 去年出版新書機構 跌破5000家
- 禽流感羽絨暴漲 光隆賺飽庫存
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉保留273塊花磚 台東又見洞洞館
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分