〈南部〉【團隊涉學術論文造假案】郭明良高醫大教職 高醫大董事會︰建議先停職、停薪
2017-02-23
〔記者方志賢／高雄報導〕台大生化科學研究所教授郭明良團隊涉學術論文造假案，郭明良去年十一月先後向任職的台大與借調的高醫大兩校請辭，但現在卻傳出他仍保有兩校教職，高醫大董事會昨晚發出新聞稿，指為維護高醫大聲譽，已建議高醫大校方讓郭明良先停職、停薪。
高醫大校方晚間也表示，郭明良從一○五年三月一日自台大借調至高醫大擔任學術副校長，任期原本至一○七年六月卅日，但去年十一月底請辭副校長行政職務，目前已不是該校副校長。
高醫大校方指出，另外郭明良請辭教職，高醫大學術倫理委員會已多次討論並持續追蹤中，日前決議，該案為重大學術倫理事件，然該論文之相關研究的執行地點與人員團隊均隸屬台灣大學。學術倫理委員會一致認為應靜待台大學術倫理審查結果，以憑處理後續。
高醫大校方說，郭明良為配合台大調查，請假迄今，該校依法扣除其薪水，扣除後，郭明良今年一月實拿七十三元，二月實拿一元。
有關教師停聘的處理需依照教師法第十四條辦理，高醫大自去年底起即依照教師法、學術倫理委員會議與請假辦法處理，且會持續密切注意調查結果。
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